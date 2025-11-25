竹塘國中曉陽館重建動土啟動 投入逾1億打造校園與社區共享的新地標

竹塘國中曉陽館重建動土啟動，縣府投入逾1億打造校園與社區共享的新地標。圖／彰化縣政府提供





竹塘鄉期待多年的教育建設重大進展來了！「竹塘國中曉陽館重建工程」今（25）日正式舉行動土典禮，在縣長王惠美、地方民代、校友及社區代表共同見證下，宣告工程正式啟動。縣府投入總經費超過新台幣1億元，將重建擁有近50年歷史的曉陽館，打造兼具教育、藝文、運動與社區共享功能的多元空間，成為竹塘地區全新地標。

王縣長表示，竹塘國中長期以來是地方教育的重要據點，但曉陽館因耐震能力不足、空間老舊且不敷使用，多項活動無法順利推展。此次縣府團隊積極向中央爭取經費，在地方人士的大力支持下，最終獲准啟動重建，盼讓偏鄉孩子也能享有安全與優質的學習環境。她強調，縣府持續本著「均衡城鄉教育資源」的核心理念，讓孩子不因居住地而受限，是教育政策最重要的任務。

教育處表示，新的曉陽館將規劃為結合表演、體育、多功能展演與教學的複合式場館，設施包括符合現代需求的舞台空間、觀眾席、專業燈光音響設備、彈性使用的教室與活動室等，可提供學校舉辦典禮、社團演出、運動訓練及各類藝文活動使用。建築外觀也將融入竹塘意象，成為鄉內的新亮點。

竹塘國中校長表示，曉陽館見證許多代竹塘學子的成長與青春回憶，如今能迎來安全、美觀且功能完善的新館，全校師生都非常期待。他也感謝縣府與地方團隊努力奔走，讓偏鄉教育環境得以大幅升級。未來新館完工後，學校將積極開放給社區使用，成為鄉親共同的活動中心。

地方鄉親也紛紛表示，竹塘鄉長期缺乏大型室內活動場域，不論是社區表演、講座、運動課程或親子活動，都因場地不足而受限。曉陽館重建後，不但對學校有幫助，也能提升全鄉公共服務品質，是地方發展的重要里程碑。

本工程預計於116年底完工啟用。縣府表示，未來將持續推動校園老舊建物耐震補強、環境改善與偏鄉教育均衡計畫，讓每一位孩子都能在更安全舒適的環境中學習與成長。

