竹塘國中曉陽館重建工程動土 投入約1億600萬打造多功能活動據點

▲彰化縣政府今日上午於竹塘國中舉行「曉陽館拆除重建工程」動土典禮。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府今（25）日上午於竹塘國中舉行「曉陽館拆除重建工程」動土典禮，縣長王惠美表示，竹塘國中曉陽館自興建以來已有50年歷史，當年由旅日華僑詹知能先生慷慨捐資興建，象徵地方對教育的重視，期盼學校培育出更多優秀子弟，然而隨歲月流逝，建物年久失修、漏水嚴重，嚴重影響教學與活動安全。基此，縣府積極推動重建計畫，感謝中央一般性補助8,389萬8,000元，縣府配合2,195萬4,312元，總經費達1億585萬2,312元，預計於116年底完工，屆時將為竹塘校園注入蓬勃的生命力。

▲竹塘國中曉陽館重建工程動土。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，感謝議長謝典霖及所有議員對於預算的支持，也感謝黃校長及所有師長努力辦學。竹塘雖然出生率不高，但辦學效率好，吸引周遭鄉鎮前來就讀，感謝地方士紳及家長會的支持，讓學校辦學無後顧之憂。未來新的活動中心完工後，將成為校園與社區共享的多功能空間，不僅提供師生進行體育課程、藝文展演與畢業典禮的場地，也在設計上規劃友善開放的大門，在兼顧校園安全的同時，提供給社區民眾共同使用。

▲竹塘國中曉陽館重建工程預計於116年底完工，屆時將為竹塘校園注入蓬勃的生命力。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，近年來在竹塘國中投入2,600萬元，推動PU跑道整建、老舊廁所改善、空污防制設備更新、鋁門窗汰換及實驗教室優化等工程，逐步打造安全、舒適、有特色的學習環境。此外，竹塘國中也連續榮獲縣府「領航學校」肯定，培育出多位優秀校友，如黃詩涵同學在全中運及世界中學運動會都有傑出表現，今年更在全國運動會女子跳遠項目勇奪銀牌，竹塘學子可說是允文允武。

王惠美表示，投資教育，就是投資未來，縣府團隊持續推動校舍耐震補強、智慧教室建置、運動設施升級與美感教育，並深化閱讀、雙語及數位學習，就是希望孩子能夠立足彰化，放眼世界。另外，針對國中會考成績優異的學生也各別頒發10萬、8萬、5萬、3萬、2萬獎學金，鼓勵孩子認真求學。此外，縣內5所完全中學也跟美國加州州立大學聖馬可斯分校(CSUSM)合作，加強英文教育，除縣內升學之外，也有機會能申請到美國加州州立大學聖馬可斯分校就讀，未來縣府團隊也會持續努力，培育更多優秀人才。

立委謝衣鳯表示，感謝王縣長縣府團隊對竹塘國中的用心，竹塘國中在黃校長的帶領之下，多年來榮獲「領航學校」的肯定，不只培育出總統獎的得主，在辦學、輔導學生升學或職涯規劃，都有非常亮眼的表現，並接軌國內外大學，展現彰化教育界的努力。對於學校所需的活動中心，也會在中央極力爭取經費，跟教育部共同協助縣府推動地方發展。

議員張國棟代表致詞表示，竹塘國中在黃校長的領導及所有家長的關心下，辦學成效有目共睹。過去竹塘鄉辦活動，都是跑到竹塘國小，竹塘國中雖響應各界，但是卻沒有一個好的運動及活動場所。感謝王縣長對教育的關心，投入經費辦理曉陽館拆除重建工程，建成之後將可成為竹塘國中的指標性建築。

竹塘鄉長蔡碩任表示，曉陽館對其而言是很有意義的地方，國中畢業時就是在曉陽館受頒「模範學生」的畢業證書。感謝王縣長推動重建曉陽館，讓竹塘國中、竹塘國小一起使用，也提供學生更加優質的活動空間。

竹塘國中校長黃仲平表示，感謝王縣長的大力支持，曉陽館在縣長、各屆家長會長、家長會成員的努力，終於辦理重建，讓孩子在集會及雨天的時候都可以運動。王縣長非常重視教育，包含學校設備的修繕、全校的數位化等，現在全校每一間教室都是數位大屏幕，也是數位重點學校，對孩子的學習助益很大，在國中階段的孩子只要有目標，孩子都會努力去做。感謝社區的支持，讓同學們在好的環境下學習，展現多元才能，期望未來興建完工後成為鄉內的優良活動場所。