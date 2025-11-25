竹塘國中曉陽館重建 王惠美預告未來校園社區共享、謝衣鳯允爭取經費 7

彰化縣政府今（25）日上午在竹塘國中舉行「曉陽館拆除重建工程」動土典禮，彰化縣長王惠美表示，竹塘國中曉陽館自興建以來已有50年歷史，建物年久失修、漏水嚴重，嚴重影響教學與活動安全，縣府積極推動重建計畫，未來新的活動中心完工後，將成為校園與社區共享的多功能空間。

王惠美說明，曉陽館是當年由旅日華僑詹知能慷慨捐資興建，象徵地方對教育的重視，期盼學校培育出更多優秀子弟，此次重建計畫，由中央一般性補助8389萬8000元，縣府配合2195萬4312元，總經費達1億585萬2312元，預計於116年底完工，屆時將為竹塘校園注入蓬勃的生命力。

王惠美表示，竹塘雖然出生率不高，但辦學效率好，吸引周遭鄉鎮前來就讀，感謝地方士紳及家長會的支持，讓學校辦學無後顧之憂。未來活動中心不僅提供師生進行體育課程、藝文展演與畢業典禮的場地，也在設計上規劃友善開放的大門，在兼顧校園安全的同時，提供給社區民眾共同使用。

「投資教育，就是投資未來。」王惠美表示，縣府團隊持續推動校舍耐震補強、智慧教室建置、運動設施升級與美感教育，並深化閱讀、雙語及數位學習，就是希望孩子能夠立足彰化，放眼世界。此外，縣內5所完全中學也跟美國加州州立大學聖馬可斯分校（CSUSM）合作，加強英文教育，除縣內升學之外，也有機會能申請到美國加州州立大學聖馬可斯分校就讀。

立委謝衣鳯表示，竹塘國中多年來榮獲「領航學校」的肯定，不只培育出總統獎的得主，在辦學、輔導學生升學或職涯規劃，都有非常亮眼的表現，並接軌國內外大學，展現彰化教育界的努力。對於學校所需的活動中心，也會在中央極力爭取經費，跟教育部共同協助縣府推動地方發展。

彰化縣議員張國棟致詞表示，竹塘國中在黃校長的領導及所有家長的關心下，辦學成效有目共睹。過去竹塘鄉辦活動，都是跑到竹塘國小，竹塘國中雖響應各界，但是卻沒有一個好的運動及活動場所。感謝王惠美對教育的關心，投入經費辦理曉陽館拆除重建工程，建成之後將可成為竹塘國中的指標性建築。

竹塘國中校長黃仲平表示，曉陽館在縣長、各屆家長會長、家長會成員的努力，終於辦理重建，讓孩子在集會及雨天的時候都可以運動。王惠美非常重視教育，包含學校設備的修繕、全校的數位化等，現在全校每一間教室都是數位大屏幕，也是數位重點學校；期望未來活動中心興建完工後成為鄉內的優良活動場所。

