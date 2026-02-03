竹塘歲末感恩暨治安會報 百歲人瑞共襄盛舉挺治安

竹塘村特別邀請芳苑分局到場進行治安、交通安全及婦幼安全宣導。（記者方一成攝）

▲竹塘村特別邀請芳苑分局到場進行治安、交通安全及婦幼安全宣導。（記者方一成攝）

彰化縣竹塘村竹塘社區發展協會舉辦「歲末感恩暨治安會報」，活動在溫馨熱鬧的氣氛中展開，竹塘村特別邀請芳苑分局到場進行治安、交通安全及婦幼安全宣導，吸引眾多社區居民及來賓共襄盛舉。

芳苑分局今（三）日表示，甫上任分局長黃一航特別親自到場參與，展現對基層社區治安工作的重視，並與鄉親近距離互動交流。活動現場貴賓雲集，參與民眾更包含一名百歲人瑞，為活動增添溫馨與感動，芳苑分局現場也特別致贈一份紀念品給這位百歲人瑞，感謝參與治安會報。

廣告 廣告

會議中，警方透過生活化案例進行防詐騙、交通安全及婦幼宣導，並安排有獎徵答與警民互動，由於芳苑分局提供多份優質獎品，現場民眾踴躍舉手搶答、反應熱烈，不僅提升治安意識，也拉近警民距離。

芳苑分局分局長黃一航表示：竹塘鄉竹塘社區是彰化縣的模範楷模社區，獲獎無數，透過歲末感恩活動結合治安會報，不僅凝聚社區向心力，也讓治安宣導更貼近民眾生活，期盼在警民攜手合作下，共同營造安全、安心的生活環境。