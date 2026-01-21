竹塘瓦斯行火警 火勢猛烈十多桶瓦斯鋼瓶搬離

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今（21）日下午，竹塘鄉文昌路與竹林路二段一棟四層樓民宅驚傳火警，一樓的瓦斯行突然竄出熊熊烈焰，濃煙滾滾直衝天際，附近居民聞訊驚慌不已，紛紛拿起手機報案，也有人趕緊從家中撤離，生怕氣爆發生。

竹塘鄉一間瓦斯行突然起火，火勢猛烈，濃煙滾滾，消防迅速撲滅，幸好沒有人受傷，火災原因待釐清。（消防局提供）

彰化縣消防局接獲通報後，立刻出動第四大隊及鄰近多個分隊，消防車鳴笛呼嘯而至。到場後，隊員發現火場一樓是瓦斯行，二樓以上為民宅，現場正在整修搭設鷹架，火勢因風勢助長迅速蔓延，甚至波及隔壁倉庫，情況相當危急。

消防人員迅速破門進入火場，佈設水線全力灌救，並立即將數十桶瓦斯鋼瓶搬離火場，避免發生氣爆。為了安全，也同步疏散周邊住戶，並在現場拉起警戒線，禁止民眾靠近。搶救過程中，隊員們頂著高溫與濃煙，全神貫注控制火勢，濃煙中還能聽見火焰燃燒木材與鐵皮的劈啪聲，場面緊張又驚險。

竹塘鄉一間瓦斯行突然起火，火勢猛烈，濃煙滾滾，消防迅速撲滅，幸好沒有人受傷，火災原因待釐清。（消防局提供）

經過一陣緊張搶救，火勢終於被控制並完全撲滅。所幸火場內大部分瓦斯都是空桶，沒有引發氣爆，也沒有任何人員受傷，居民得以安全回家。

漢寶消防分隊長陳奕儒表示，火場當時風勢強大，火焰一度竄至二樓，但隊員們迅速佈線、協調搬運瓦斯鋼瓶，並疏散住戶，才成功控制火勢。「幸好沒有人受傷，也沒有瓦斯爆炸，算是不幸中的大幸。」

此次火災造成一樓店面幾乎全毀，二樓及隔壁民宅、對面鐵皮倉庫也受到波及，財物損失仍在估算中。消防局提醒民眾，瓦斯行與存放易燃物的場所務必注意火源管理，保持逃生通道暢通，定期檢查汰換老舊電線，確保安全。

竹塘鄉一間瓦斯行突然起火，火勢猛烈，濃煙滾滾，消防迅速撲滅，幸好沒有人受傷，火災原因待釐清。（消防局提供）

此外，消防局也呼籲民眾，若遇到類似火警，應立即撥打119報案，切勿自行嘗試搬運易燃物品，避免二次危險。