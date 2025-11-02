竹塘農會舉辦「找回吃米的人」 提升產業精緻化活動再掀米食風潮

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為推廣在地優質稻米、喚起國人對米食文化的熱情，竹塘鄉農會延續去年舉辦第二屆「找回吃米的人」活動，以「竹塘台灣味・品香創意米食發表」暨農業推廣成果展為主題，在竹塘鄉慈航宮前廣場活動中心熱鬧登場。活動現場聚集了眾多民眾與貴賓，共同品味各式創意米食，感受竹塘農業的創新能量與在地風采。

將優質的竹塘米跨界成為麵條，品嘗稻米麵條的民眾無不讚不絕口。（圖／記者周厚賢攝）

竹塘鄉位於彰化縣南端，是全縣重要的稻米生產重鎮之一。全鄉土地平坦、水源充足，稻作栽培條件優越。長年以來，竹塘稻米以香氣濃郁、口感Q彈聞名，並多次獲得「全國名米產地競賽」佳績。近年來，竹塘鄉農會積極推動稻米契作制度與安全農業，導入智慧化管理、友善環境耕作，強化稻米品質與品牌形象，讓「竹塘好米」成為在地農業的亮點。

竹塘鄉農會與農業部茶及飲料作物改良場簽署「米茶焙炒加工技術開發備忘錄」，未來可研發更多精緻美食。（圖／記者周厚賢攝）

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，近年國人飲食習慣逐漸改變，稻米消費量下滑，農會希望透過創意與加工技術，讓更多人重新發現米食的多樣價值。竹塘農會團隊研發出包括糯米冰棒、米茶、米蛋糕、米麵條、米香脆條等多款產品，結合地方文化與包裝設計，讓「吃飯」不再只是日常，而是一種能代表竹塘的飲食文化。

竹塘鄉農會總幹事詹光信致力將稻米昇華為高級伴手禮，讓現場各鄉鎮農會嘉賓深刻感受。（圖／記者周厚賢攝）

活動現場展示了竹塘農會多年來的研發成果與農業推廣紀錄，吸引許多民眾駐足品嚐與選購。彰化縣農會總幹事呂佩臻也特地到場致意，她表示，詹光信總幹事將傳統稻米轉化為兼具創意與市場價值的精緻伴手禮，是地方農業升級的重要示範。她肯定竹塘農會持續輔導農友創新轉型，讓米食從傳統的米香、菜頭粿等加工品，提升為米蛋糕、豆沙餅、米麵條等多元商品，成功拓展竹塘農業的行銷空間。竹塘鄉農會指出，未來將持續推動稻米產業升級，從種植、生產、加工到品牌行銷，打造「竹塘好米」整合形象，並結合觀光與教育推廣，讓更多國人認識竹塘米食文化的深厚底蘊。期盼讓「想到竹塘，就想到米香」成為最具代表性的地方印象。