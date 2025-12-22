竹塹內天后宮慶建廟278年 林振森連任董事長

新竹內天后宮盛大舉行創建二百七十八週年慶典福宴，各方友廟代表與信眾齊聚一堂，由林振森蟬聯董事長職位(持麥克風者)。(圖由新竹市內天后宮提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市內天后宮近日盛大舉行創建二百七十八週年慶典福宴，各方友廟代表與信眾齊聚一堂，展現其身為地方信仰中心的深厚影響力，在莊嚴隆重的氣氛中，現場亦同步舉辦第八屆董事會就職典禮，由林振森蟬聯董事長職位，帶領新一屆團隊持續推動廟務發展。林振森表示，全體成員承諾將秉持媽祖慈悲精神，守護文化資產並發揚光大。

林振森指出、內天后宮的歷史最早可追溯至清乾隆十三年（西元一七四八年），為乾隆皇帝親自御賜於竹塹城的四座官祀廟宇之一。在當時的官府規制中，內天后宮與都城隍廟、文廟及武廟並列，地位崇高且神聖。然而在日治時代的皇民化運動期間，竹塹城的文、武二廟遭到嚴重破壞，唯有都城隍廟與內天后宮在多件神蹟的守護下得以倖存。

據地方史料記載，當時曾有日軍大佐試圖破壞內天后宮，卻在踏上供桌時意外摔傷，致使拆除行動被迫終止；而另一支負責破壞都城隍廟的部隊，其帶隊官更傳出離奇身亡的消息，這些護法守廟的傳聞至今仍是地方信眾津津樂道的歷史印記。

林振森說、在動盪的歲月中，為了保全媽祖神尊，廟方與信眾費盡心力。當時泥塑的大媽因體積龐大無法輕易移動，而三媽則由當時的爐主秘密藏於家中保護。最令人關注的是，原供奉於宮內的二媽為了避難，於八十五年前寄駐於香山天后宮（即早年的鴨母寮媽祖宮），至今尚未重返本宮。

在慶典現場，林振森董事長與眾董事一致表達強烈期盼，希望在不久的將來能有圓滿契機，正式恭迎二媽聖駕回宮合體。廟方表示，未來將繼續致力於傳統文化的傳承，期願在媽祖神恩的庇下，萬民平安、國泰民安。