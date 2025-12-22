竹塹內天后宮慶建廟278載 林振森連任董事長持續發揚媽祖慈悲精神

新竹內天后宮日前盛大舉行創建278週年慶典。





新竹內天后宮日前盛大舉行創建278週年慶典福宴，各方友廟代表與信眾齊聚一堂，展現其身為地方信仰中心的深厚影響力。在莊嚴隆重的氣氛中，現場同步舉辦第八屆董事會就職典禮，由林振森蟬聯董事長職位，帶領新一屆團隊持續推動廟務發展。

內天后宮的歷史最早可追溯至清乾隆13年（西元1748年），為乾隆皇帝親自御賜於竹塹城的四座官祀廟宇之一。在當時的官府規制中，內天后宮與都城隍廟、文廟及武廟並列，地位崇高且神聖。然而在日治時代的皇民化運動期間，竹塹城的文、武二廟遭到嚴重破壞，唯有都城隍廟與內天后宮在多樁神蹟的守護下得以倖存。

新竹內天后宮創建278週年慶典福宴，各方友廟代表與信眾齊聚一堂。

據地方史料記載，當時曾有日軍大佐試圖破壞內天后宮，卻在踏上供桌時意外摔傷，致使拆除行動被迫終止；而另一支負責破壞都城隍廟的部隊，其帶隊官更傳出離奇身亡的消息，這些護法守廟的傳聞至今仍是地方信眾津津樂道的歷史印記。

在慶典現場，林振森董事長與眾董事一致表達強烈期盼，希望在不久的將來能有圓滿契機，正式恭迎二媽聖駕回宮合體。廟方表示，未來將繼續致力於傳統文化的傳承，期願在媽祖神恩的庇佑下，萬民平安、國泰民安。

內天后宮新任常務監察人由周鴻庭接任，副董事長為張曇傑，並由王昌哲、林吳良、李楗梆、林黃秀菊、韓清霖、甘照堂、廖豊昌、陳秀菊等多位續任董事監察人，與吳璨全、楊淮翔、温浿怡、姜玉琳、錢炳村、黃銀燕、吳正宗、温庭毅、陳漠錏等新任董事監察人共同組成。此外，候補成員包含劉華玄、謝國泰及邱世琳，全體成員承諾將秉持發揚媽祖慈悲精神，守護文化資產並發揚光大。

