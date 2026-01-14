「竹塹救心，科技守護」新竹臺大攜手縣市消防 展現「守心生命鏈」成效

十四日成果記者會中，曾歷經急性心肌梗塞的辜先生寫信分享自身獲救歷程，眾人並切蛋糕慶祝。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

響應一月十九日「一一九台灣心肌梗塞日」，為提升民眾對心肌梗塞的警覺與應變能力，新竹臺大分院攜手台灣心肌梗塞學會與中華民國心臟基金會舉辦「竹塹救心，科技守護─台灣心肌梗塞日記者會」。活動邀請新竹市衛生局長陳厚全、以及新竹縣衛生局長殷東成、台灣心肌梗塞學會黃群耀理事長、黃偉春榮譽理事長共同出席，展現大新竹地區「院前消防、院內醫療」跨域合作守護生命的決心。

十四日記者會中，曾歷經急性心肌梗塞的辜先生透過手寫感謝信分享自身獲救歷程。辜先生表示，當天上午從事鐵門安裝工作時，與弟弟一同搬運重達一百三十公斤的玄關門，過程中於電梯口突然倒下並失去意識，經送醫後確診為急性心肌梗塞。所幸在院前急救與院內醫療團隊即時接力下成功搶回一命，目前已恢復正常生活，並持續回診追蹤。

新竹臺大分院吳志成副院長表示，該院已建置完整的急性心肌梗塞救治團隊，整合醫院多個醫療專科團隊等資源，建立標準化救治流程與黃金時間管理系統，確保病人在第一時間獲得最適切的醫療介入。他強調，心肌梗塞救治關鍵在於「快、準、整合」，透過制度化流程、院前通報與跨專業團隊即時應變，可大幅提升存活率並改善預後，也凸顯新竹臺大分院在大新竹地區心肌梗塞緊急救助體系中的核心角色。

臺北醫學大學附設醫院副院長暨台灣心肌梗塞學會黃群耀理事長表示，心肌梗塞病人不管是在住院期間或出院後一年間，都有極高的致死率及併發症比率，影響國人健康以及國家生產力甚鉅。台灣心肌梗塞病人有百分之六屬於四十五歲以下年輕族群，另外退休前六十五歲以下的族群占五成二以上的比率。顯見心臟病年輕化的趨勢日益嚴重。新竹地區為科技重鎮，也有相較其他縣市有更多的年輕族群人口比例，自然也更加承受到心肌梗塞這項疾病對於國民健康以及社會影響的衝擊。

台灣心肌梗塞學會所提倡的：早期認知、診斷、運送、治療，以及出院後的用藥、復健、風險因子控制，定時回診都是相當重要的心肌梗塞治療環節。心肌梗塞學會除了在到院前強調及早疾病認知、鑑別、轉送治療的重要性之外，對於病人出院後的持續照護，二次風險因子預防也提出心肌梗塞後期慢性照護計畫以及指引。希望透過橫向與縱向的持續照護連結，不僅下降心肌梗塞的死亡率及併發症，更改善出院之後病人的復能以及復職機會。