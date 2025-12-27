竹境．時光流─左鎮竹工藝展登場

左鎮工藝學員們歡喜畢業展成果。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

左鎮的竹藝被驚喜看見，當一頭由竹藝編織成的早坂犀牛穿越台廿線，出現在化石館前，莫不令人驚喜，隨著竹編的早坂犀牛來到化石館，也同時揭開一場精彩的「竹境．時光流」─左鎮竹工藝展。常在文創空間藝術家林昭慶表示，左鎮的竹藝將會愈來愈精彩。

當億萬年地層孕育的史前化石，遇上傳承百年的竹工藝，一場跨越時間的文化對話在左鎮展開，一場「竹境．時光流」─左鎮竹工藝展廿七日揭幕了，特別的是台南市立博物館以推廣左鎮文化的角度，全力支持常在文創空間，促成地方竹工藝展覽首度進駐左鎮化石園區，成功建立起「博物館帶動地方文化」的合作典範。廿七日由常在文創空間與左鎮竹苑所打造的「竹編早坂犀」贈予化石館，文化部司長陳修程、台南市立博物館館長何秋蓮、民政局局長姜淋煌、區長李燿州、常在文創空間林昭慶與左鎮竹藝耆老李天生等均到場，為展覽揭開最吸睛的序幕。

此次展覽也是常在文創空間深耕左鎮，歷經一年的「綠色工藝」培訓，開設四梯次竹藝課程所呈現的竹藝成果，廿七日更頒發結業證書予完成培訓的學員，肯定學習成果。同時，常在文創空間也宣布即將啟動第五梯次竹工藝培訓計畫，號召更多對工藝傳承有熱忱的民眾加入，延續這份在地美學。

學員導覽自己的竹工藝作品。（記者張淑娟攝）

特別的是竹工藝展現場更由創作者親自導覽「作品巡禮」，解說創作理念與心路歷程，現場還安排「竹杯墊DIY體驗」，由竹工藝班學員轉身為「小老師」，引導民眾體驗竹編的樂趣，展現教學相長的培訓成效。林昭慶表示，帶著左鎮在地人一起找回屬於左鎮的竹工藝，不只由老師傅李天生教導大家竹管家具，還聘竹藝老師來指導學員們做竹編，更推動左鎮首屆竹專業證照班，此次不論是竹管家具或是竹編藝術創作品，都在化石館登場了，讓大家看見生活竹藝。

林昭慶也指出，左鎮的地層深埋著遠古化石，而地表的竹林則記錄了漢人與西拉雅族群的生活軌跡，透過展覽，竹藝成為「可閱讀的生活化石」，讓觀者在欣賞竹編紋理的同時，也能閱讀到左鎮這塊土地的故事。林昭慶還說，左鎮滿山的竹，需要大家的手，才能編出深度，同時也要讓竹藝與生活產生溫度，希望這場展出只是一個開始，接著可以有源源不斷的竹藝呈現，讓竹藝重新回到日常，也讓左鎮的竹藝帶給大家生活上更多的美好。