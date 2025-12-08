「竹境．時光流」 左鎮竹工藝展覽即將在化石館登場

學員們歡喜編織著竹作品。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

由常在文創空間藝術家林昭慶推動的左鎮首屆竹專業證照班將結業了，老師徐碧霞帶著學員們正籌備著一場巡迴的「竹境．時光流」─左鎮竹工藝展覽，希望讓大家看見生活中流動的「化石」。林昭慶表示，滿山的竹，需要大家的手藝才能更有深度，並與生活產生溫度，且文化底蘊也是需要更多的文化注入。

左鎮竹專業證照班開辦一年了，三十餘個學員認真的由剖竹、削竹蔑、編織各種基本圖騰和大小竹器做起，同時也著手創造屬於自己獨特的竹工藝，讓每一片竹蔑變化出多元的竹器，甚至做成竹燈、箭袋、水果籃、購物袋等，重拾昔日與竹不可分的生活用具，而學員們的創意也逐一展現在竹器上，許多的美麗竹器，即將於左鎮化石園區登場，同時也將於明年端午節前巡迴於山區各個博物館展出，令人期待的是，將於櫻花開時，舉辦一場賞櫻賞竹品茗的「竹境．時光流」櫻花樹下竹藝展。

竹境時光流─竹工藝展即將登場。（記者張淑娟攝）

為了籌備首場在左鎮化石園區的竹工藝展覽，師生們認真的編織著竹器，常在的陳莉莉表示，此次展融合許多竹的創意點子，就是要讓大家看到不同的竹工藝，展出日期將於十二月十五日至明年二月廿四日止。林昭慶則指出，此次工藝展是由台南市立博物館、左鎮公所和常在文創空間一起攜手合作，選擇首展在化石園區，主要是化石是地層裡凝固的時間，而竹器則是生活中流動的化石，以「竹」為線索，再次編織出時光的紋理，更期盼這一場竹工藝與當代審美的對話，讓大家一起來共享竹的溫潤與韌性，以及人、土地與時間的深刻連結。