「竹境．時光流─竹工藝展」 左鎮化石館登場

左鎮竹工藝正在化石館展出。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／左鎮報導

一場「竹境．時光流─竹與光影的冬日對話」，悄悄的在左鎮化石館二樓登場了，當左鎮菜寮溪的化石遇見左鎮百年的竹藝，將會在冬日時節，碰撞出怎樣的星星之火呢？規劃此次藝術展覽的老師林昭慶表示，這是一場化石與竹工藝的跨時空對話，深信左鎮的竹將在國際發光發熱。

「當億萬年的化石遇上傳承百年的竹藝…」，左鎮竹藝終於在化石博物館登場了，這場由台南市立博物館與常在文創空間合作的「竹境．時光流」─左鎮竹工藝展覽，廿七日將舉辦開幕活動，不過，展覽已在化石館登場，正如左鎮的竹工藝推廣也早已悄悄的進行中，左鎮老街的常在文創空間在一年多前已聘請竹藝師資培訓學員，而這一場正是師生們創作的竹藝作品，不只呈現多元化的竹編技藝，也將傳統竹管椅子一同呈現，可說是見證左鎮竹工藝復興的重要時刻。

林昭慶指出，這次展出作品涵蓋手作竹凳、生活竹編器具和當代燈飾裝置，以及多種竹編技法，可說是兼具實用與審美的現代工藝品 。林昭慶也表示，常在文創空間深耕左鎮，歷經一年的「綠色工藝」培訓，開設四梯次竹藝課程，此次展出正好肯定學員們的學習成果。鑑於此，第五梯次竹工藝培訓計畫，也已進行中，將聘請更多專業師資來延續竹藝在地美學。

至於此次展期自即日起至明年二月廿四日止，歡迎大家來到左鎮化石園區探尋遠古生命的同時，也感受竹藝編織出的時光溫度。此外，為鼓舞左鎮居民深入探索竹藝，凡「左鎮區居民」出示身分證件（戶籍地在左鎮），即可「免費」入場參