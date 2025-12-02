竹夢同行校務基金捐贈 竹市20所中小學受惠

募得新臺幣80萬元，捐贈予市立20所國中小學。





實踐教育公益、關懷在地學子，新竹市補習教育事業協會2日舉辦「114年度會員大會暨竹夢同行校務基金捐贈表揚」，協會大力號召補教會員與教育界夥伴發揮愛心，募得新臺幣80萬元，捐贈予市立20所國中小學，協助學校改善教學環境、添購教育設備及支持弱勢學生。

應邀出席頒發感謝狀的新竹市長高虹安向慷慨捐贈校務基金的補教業者致上最誠摯的謝意。強調各位的付出，不只是金額上的支持，更是對新竹市的孩子、對城市未來的一份深切承諾。

高虹安說，上任以來，市府始終相信「投資教育，就是投資城市的未來」，「苦，不能苦孩子；窮，不能窮教育。」市府不僅兌現承諾，更以系統性規劃與務實行動，全面推動「新竹好學」教育願景，讓孩子安心、家長放心。感謝所有捐贈單位與教育夥伴的投入與支持，為新竹的孩子一起打造更美好、更具國際競爭力的未來。

竹市補教協會理事長陳堃瑋表示，本次籌募「竹夢同行校務基金」，獲得70家補教業者共襄盛舉，共募得新臺幣80萬元，捐贈予新竹市立20所國中小學，協助學校改善教學環境、添購教育設備及支持弱勢學生，此舉也展現出補教界長期深耕教育、回饋社會的真誠與行動力。

理事長陳堃瑋指出，「竹夢同行校務基金」計畫號召業者發揮「取之於社會、用之於教育」善心，積極參與公益活動，善盡社會責任！教育的力量在於傳遞希望，補教業者不只是教學者，更是教育使命的實踐者。「透過竹夢同行基金，希望每一份心意都能成為孩子向上學習的助力。」

活動現場舉行「捐贈表揚儀式」，由理事長陳堃瑋代表捐出象徵愛心的大支票，由市長高虹安代表受贈，教育處及20所受贈學校校長也親臨致謝。現場氣氛溫馨感人，展現教育界彼此支持、共創美好學習環境的決心。

獲得「竹夢同行校務基金」捐贈學校，包括：頂埔國小、西門國小、香山國小、關東國小、北門國小、.載熙國小、三民國小、陽光國小、青草湖國小、新竹國小、大庄國小、朝山國小、民富國小、竹光國中、育賢國中、虎林國中、光華國中、培英國中、三民國中、建華國中等20所市立國中小學。

