竹子湖繡球花正盛開 雙溪荷花節開幕迎賓

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迎接端午連假與暑假旅遊旺季，雙北地區強打多元觀光與文化活動。台北市陽明山竹子湖繡球花進入最佳賞花期，成為夏日避暑熱門景點；新北雙溪荷花節6月13日登場，超過7公頃荷田等候遊客造訪；金瓜石百年民俗「青草祭」透過黃金博物館系列活動重現地方文化記憶；此外，新北市6月14日舉辦菲律賓獨立128週年慶祝活動，邀請人氣女團YARA來台演出，展現多元文化交流魅力。

隨著氣溫持續攀升，海拔較高的陽明山竹子湖成為民眾消暑首選。今(2026)年竹子湖花季以「花田樂章」為主題，繡球花已全面盛開，大片藍紫色花海沿著田園與步道綻放，吸引不少民眾上山賞花拍照。台北市大地處表示，竹子湖因氣候濕潤、土壤條件適合繡球花生長，近年已是北台灣重要的初夏花卉景點。

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除了花海景觀外，大地處近年持續投入溪溝整治及步道改善工程，其中新整建完成的猴崁水圳步道成為夏季熱門秘境。民眾可漫步溪畔、穿越吊橋，享受山林間的自然涼意，同時串聯台北大縱走第二段及第三段路線，體驗兼具生態與健行樂趣的山林旅程。

新北山城雙溪年度盛事「2026戀戀雙溪荷花節」於6月13日正式開幕。新北市景觀處指出，雙溪以友善耕作方式栽種超過7公頃荷花，是新北市規模最大的友善田園區，預計6月下旬進入最佳觀賞期。上林荷花園除可欣賞粉色荷花外，還有白色荷花、香水蓮及霸王蓮等特色品種，白天與夜晚呈現截然不同的景觀風貌。

活動期間不僅安排有機農產品展售、市集及表演節目外，雙溪區公所還提供雙溪車站至荷花園免費接駁服務，方便民眾前往賞花。遊客可順遊雙溪老街、三貂嶺生態友善隧道及不厭亭等知名景點，感受山城慢活魅力與自然風光。

端午節期間，新北市黃金博物館力推「金馬慶端陽」系列活動，以金瓜石特有的青草祭文化為主題，透過紀錄片放映、主題導覽、學習單活動及永續倡議等內容，帶領民眾認識百年礦山聚落的民俗文化。青草祭是金瓜石地區重要的端午傳統祭儀，雖已停辦多年，但在紀錄片保存與教育推廣下，讓更多民眾了解這項珍貴文化資產。活動期間，遊客只要完成指定任務或參加導覽，即有機會獲得限量青草茶；金水廣場也安排音樂表演，營造充滿人文氣息的節慶氛圍。

因應菲律賓獨立128週年，新北市政府於6月14日在板橋體育館進行大型慶祝活動。內容涵蓋歡樂路跑、籃球友誼賽、菲律賓傳統舞蹈演出及音樂競演等，展現台菲文化交流成果。最受矚目的焦點，莫過於菲律賓超人氣P-POP女子團體YARA首度跨海來台演出，將帶來熱力四射的舞台表演。另有多組移工樂團輪番登台，以搖滾與流行音樂炒熱現場氣氛，讓民眾感受充滿活力的異國文化。

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