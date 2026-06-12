竹子湖繡球花盛開中 近距離感受花海美景

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記者李佩玲／臺北報導

臺北市政府工務局大地處今（12）日指出，2026陽明山竹子湖花季以「花田樂章」為主題，目前繡球花已進入盛開期，花季將持續到6月下旬，民眾不妨把握花期上山，漫步於水岸步道間，近距離感受熱烈綻放的藍紫色繡球花海。

陽明山竹子湖區域因氣候濕潤且土壤特性適宜，利於繡球花生長，近年來已成為竹子湖地區的初夏景觀特色。大地處近年針對竹子湖周邊溪畔步道與山徑進行了整體修繕與環境營造，其中全新整建的「猴崁水圳步道」更成為今年盛暑的避暑秘境，尤其跨越竹子湖溪的吊橋，讓民眾能居高臨下聆聽溪水奔騰的負離子交響樂，享受山林間零死角的純天然冷氣房。此外，竹子湖更串聯了「臺北大縱走第二段及第三段」，無論是從大屯山連峰穿越而來，或是從小油坑順走而下，都能透過水尾巴拉卡步道與陽明溪步道無縫接軌竹子湖。

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為避免交通壅塞並保有悠閒的賞花興致，大地處建議民眾多加利用大眾運輸工具前往。搭乘捷運淡水線至北投站者，可轉乘公車小9至湖田國小站或竹子湖派出所站下車步行前往；搭乘捷運淡水線至石牌站者，可轉乘公車小8至湖田國小站或竹子湖派出所站；或是搭乘公車108、109、110、230、260、紅5至陽明山，轉乘公車小9至湖田國小站或竹子湖站。

陽明山竹子湖繡球花已進入盛開期，花季將持續到6月下旬。（取自臺北市政府網站）