竹子湖「花田樂章」上山賞繡球
【記者卓羽榛臺北報導】2026陽明山竹子湖花季以「花田樂章」為主題，目前繡球花已進入最佳盛開期。隨著時序邁入盛暑，平地氣溫持續飆高，陽明山竹子湖因高海拔地形，氣溫顯得格外舒適涼爽，絕佳的避暑勝地。還沒上山賞花的民眾不用擔心，繡球花季一直持續到6月下旬。誠摯邀請市民朋友把握花期上山，漫步於水岸步道間，近距離感受熱烈綻放的藍紫色繡球花海。
陽明山竹子湖區域因氣候濕潤且土壤特性適宜，利於繡球花生長，近年來已成為竹子湖地區的初夏景觀特色。大地工程處表示，為解決竹子湖地區過去因地形導致的農田沖刷問題，歷年來持續投入資源進行溪溝整治與親水護岸建設。在維持自然生態的前提下，採用多層次石塊堆砌工法，不僅有效穩定農田、發揮防災功能，更營造出和諧的自然景觀。
大地處近年針對竹子湖周邊溪畔步道與山徑進行了整體修繕與環境營造，其中全新整建的「猴崁水圳步道」更成為今年盛暑的隱世避暑秘境，跨越竹子湖溪的吊橋讓民眾能居高臨下聆聽溪水奔騰的負離子交響樂，享受山林間零死角的純天然冷氣房。
此外，竹子湖更深度串聯了「臺北大縱走第二段及第三段」，無論是從大屯山連峰穿越而來，或是从小油坑順走而下，都能透過水尾巴拉卡步道與陽明溪步道無縫接軌竹子湖，完美體現臺北「山林離我們很近」的城市魅力。不論是大縱走的壯遊者、尋找避暑秘境的戶外愛好者，還是攜家帶眷的賞花客，相信竹子湖步道群擁有豐富步道路線及多樣性景點，能讓您不虛此行。
初夏山區氣候瞬息萬變，正值繡球花盛開之際，為避免交通壅塞並保有悠閒的賞花興致，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往，在雲霧與花海間享受愜意旅程。此外，大地處也特別提醒上山賞花的民眾備妥雨具、注意步道濕滑與自身安全；同時，為共同打造健康環境，步道健行時請勿吸菸，一起守護無菸山林與高品質的遊憩環境。
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