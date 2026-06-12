竹子湖「花田樂章」上山賞繡球

台灣就業市場的薪資與年資結構長期存在不對等現象。近日一名女性上班族在網路論壇發文大吐苦水，透露自己在現職公司辛勤付出了長達10年的青春，日前卻在無意間赫然發現，剛進公司的新進員工，起薪竟然與她目前的薪水完全一樣，這項殘酷的發現讓她感到無比錯愕與心寒。該貼文隨即掀起大批受薪階級的強烈共鳴，過來人紛紛直言職場上想要獲得理想待遇，往往只能依靠外部跳槽，而非死守既有職位。

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