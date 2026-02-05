竹子蚵殼串組海之巨樹 2／14啟燈

雲林縣北港燈會將於14日啟燈，主燈「海之巨樹」記錄開台史與媽祖信仰。（張朝欣攝）

雲林縣北港燈會將於14日啟燈，主燈位於北港顏思齊紀念碑圓環，由日本藝術家杉原信幸參與創作，以永續材質打造大型藝術裝置「海之巨樹－光之潮的祈禱」，巨樹主體由竹子結合大量蚵殼串組而成，記錄顏思齊1621年來台於水林、北港地區登陸拓墾的移民歷程，以及媽祖自海上而來的信仰軌跡。

「北港燈會」源於北港朝天宮媽祖廟在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，迄今已逾1甲子歷史，從此帶動全台燈會熱潮，北港鎮也因此被譽為「花燈原鄉」。經雲林縣政府擴大辦理，近年來已拿下美國IAA MUSE、巴黎設計獎、英國倫敦傑出地產獎、台灣活動卓越獎、法國創新設計獎等國內外10餘座大獎。

今年北港燈會規畫10處燈區，以顏思齊紀念碑圓環與北港朝天宮為核心，串聯水道頭文化園區、義民廟與老街巷弄、北港登記所、大復戲院、北港鎮公所、北港武德宮、北港文化中心，並首度延伸至北港糖廠大型裝置藝術「光之祥雲」。

文化觀光處觀光行銷科長李嘉和表示，今年主燈位於北港顏思齊紀念碑圓環，外觀為開闊、向上延伸的巨樹造型，主體由竹子結合大量蚵殼串組而成，回應北港跨越大海而來的移民歷程、河口孕育的聚落文明，以及媽祖自海上而來的信仰軌跡；竹子則構築出向天伸展的樹形輪廓，象徵生生不息的生命循環。

李嘉和指出，今年首度登場的新燈區，位於北港糖廠「北港1911好庫文化產業園區」，由雲林出身的楊士毅老師創作「光之祥雲」，採用琥珀色玻璃方塊堆疊而成，白天呈現剔透的糖結晶光澤，夜間搭配動態燈光，轉化為流動的光雲景象，讓民眾在光影中，見證百年糖廠發展軌跡。