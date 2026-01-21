竹子鑽進燈桿摸黑生長！穿越6米「頂端炸出枝葉」爆紅 全網瘋朝聖

大陸浙江省紹興市新昌縣世貿廣場停車場內1棵竹子近日意外走紅網路。（圖／翻攝自極目新聞）

大陸浙江省紹興市新昌縣世貿廣場停車場內1棵竹子近日意外走紅網路。這棵竹子從地面生長後，竟穿過長達5、6公尺的路燈桿，在高處探出一簇青翠枝葉，被網友暱稱為「竹堅強」，吸引不少民眾前往打卡拍照，感嘆其頑強的生命力。

《極目新聞》報導，從網友拍攝的影片可見，竹子根部距離路燈桿僅數公分，破土而出約20、30公分後，便從燈桿底部的缺口「鑽」入，沿著燈桿內部一路向上，最終在燈桿另一端高空冒出枝葉，生長得相當茂盛，畫面十分罕見。許多網友留言讚嘆竹子「在夾縫中求生」，象徵堅韌不拔、努力向上的精神。

據了解，這棵「竹堅強」位於新昌世貿廣場停車場，背後緊鄰一面牆體。隨著人氣升高，為避免民眾靠近拉扯竹根，商場已在周邊設置圍欄加以保護。新昌世貿廣場有限公司表示，董事長相當重視這棵竹子，並親自到場了解情況。

董事長今天（21日）受訪時指出，竹子穿越路燈桿向上生長，具有積極正面的象徵意義，也意外為商場帶來關注。他透露，未來將整理竹子周邊環境，方便遊客拍照與拍攝影片，不排除將其打造成新昌旅遊的新亮點。此外，浙江文旅與新昌文旅官方帳號也已轉發相關影片，進一步推升「竹堅強」的人氣。

