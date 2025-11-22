竹山人說竹山事 竹山鎮志座談會共築文化記憶藍圖

竹山鎮志續修，邀集地方座談蒐集地方史料與口述資料。(竹山鎮公所提供)

為豐富地方志書內容，南投縣竹山鎮公所昨日在社寮里社區活動中心舉辦地方座談會，誠摯邀請各界民意代表、社區發展協會、機關學校及地方社團踴躍參與，共同分享個人與家族歷史、地方產業變遷及風俗文化等珍貴地方故事與生活記憶。

本次座談會以「在地記憶、共同書寫」為主題，現場氣氛熱絡，與會者紛紛分享珍藏的老照片、契約文書等地方活動紀錄，讓竹山各時期的風貌與故事在交流中逐一浮現。公所也藉此廣徵珍貴史料，期望透過全民參與，建構屬於竹山人自己的故事。

《竹山鎮志》自民國九十年出版，迄今已近三十年，歷經產業轉型及社會經濟結構變遷，竹山鎮公所決議啟動續修竹山鎮志編纂工程，委託國立臺南大學專業團隊負責編修工作，以學術視野建構跨世代的地方敘事。

竹山鎮長陳東睦表示，續修鎮志除了文字紀錄得以傳世，更是凝聚地方情感與認同的重要載體。透過舉辦地方座談會，編纂團隊得以聆聽來自基層的真實聲音，讓鎮志內容更貼近在地生活。每一張照片、每一段回憶，都是構築地方故事的重要篇章，誠摯感謝各界熱情參與及支持。公所未來仍將持續蒐集地方史料與口述資料，並透過社區合作及在地社團力量，共同保存竹山珍貴的文化資產，讓地方記憶得以世代傳承、歷久彌新。

如有珍藏先民拓墾的契約文書或見證產業轉型影像紀錄，歡迎致電史料徵集專線 (049)2642171，或將資料掃描檔寄至zhushan.archive@town.gov.tw，邀請您一同參與這項文化保存工程。