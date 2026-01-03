竹山公所邀交換生觀賞竹藝燈會作品

為推廣竹藝文化、深化國際交流，南投縣竹山鎮公所特別二日邀請來自彰化師範大學、雲林科技大學及亞洲大學等校，約一百六十名國際交換學生蒞臨竹山，實地欣賞二○二六竹山竹藝燈會燈座作品，透過沉浸式體驗，讓國際青年近距離認識竹山深厚的竹工藝美學。

國際交換學生們漫步燈區，欣賞各式別具巧思的竹藝燈座，對於竹材能轉化為大型藝術裝置感到相當驚艷。竹山鎮長陳東睦更化身導覽人員，向國際交換學生介紹燈座的設計理念及創作特色，學生們邊逛邊拍，氣氛相當熱絡。絢麗的主燈秀更是驚艷全場，現場學生紛紛拿起手機紀錄下這精采時刻。此外，燈會現場亦設有多輛美食攤車，提供特色餐飲，讓學生們在欣賞藝術之餘，也能品嚐臺灣在地美食，感受竹山人情味與生活文化。

竹山鎮長陳東睦表示，此次特別邀請國際交換學生參與，希望透過竹藝燈會觀賞與交流，讓來自不同國家的青年學子看見臺灣地方文化的創意與深度，也為地方文化走向國際奠定良好基礎，盼望未來能讓更多國內外朋友認識竹山、看見竹藝。