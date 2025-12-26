竹山化身雪白小鎮！2026竹藝燈會試點燈迎來浪漫平安夜

▲為迎接即將登場的「2026竹山竹藝燈會」，南投縣竹山鎮公所於24日晚間舉辦「前山聖誕夜暨2026竹藝燈會試點燈活動」。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為迎接即將登場的「2026竹山竹藝燈會」，南投縣竹山鎮公所於24日晚間舉辦「前山聖誕夜暨2026竹藝燈會試點燈活動」，結合聖誕佳節氛圍與竹藝燈會暖身展演，安排踩街報佳音、試點燈晚會等系列活動，吸引大批民眾攜家帶眷熱情參與，讓竹山山城在平安夜化身為浪漫雪白小鎮。

▲竹山鎮長陳東睦表示，竹山自古以竹聞名，竹藝不僅是地方產業，更是重要的文化象徵。近年來透過燈光設計、多媒材創作與在地工藝的結合，讓傳統竹藝在新時代中展現嶄新樣貌。

活動於晚間6點自竹山玫瑰天主堂溫馨啟程，踩街隊伍沿著竹藝燈會街道燈區前進，沿途發放聖誕糖果，向民眾傳遞節慶祝福。隊伍行經之處，街道上已點亮的各式燈飾在夜色中閃耀，搭配報佳音的旋律，營造出濃厚的節慶氛圍，不少路過民眾駐足拍照、加入行列，現場歡聲笑語不斷，熱鬧非凡。

▲「馬躍蝶舞」主燈試點燈儀式，成為全場矚目的最高潮。

踩街隊伍最終抵達菸葉館主燈區，並於晚間7時展開試點燈晚會。現場透過雪花機營造出如冬雪紛飛般的夢幻景象，讓竹山夜空彷彿披上一層白紗，搭配樂團現場演奏及教會團隊接力帶來的福音節目展演，在音樂與燈光交織下，為平安夜增添滿滿溫馨與感動。

▲今年燈會以象徵竹山的「竹」元素，結合2026年生肖「馬」為設計主軸，規劃多組以竹構為基底、融合現代設計語彙的特色燈座。

活動尾聲的「馬躍蝶舞」主燈試點燈儀式，成為全場矚目的最高潮。隨著主燈亮起，光影律動在夜空中流轉，展現出竹藝燈座細膩的編織紋理與層次變化，手作工藝與燈光設計相互輝映，完美呈現竹山在地竹藝的沉穩韻味與當代美感，現場民眾紛紛拿起手機，記錄這令人驚豔的瞬間。

竹山鎮長陳東睦表示，竹山自古以竹聞名，竹藝不僅是地方產業，更是重要的文化象徵。近年來透過燈光設計、多媒材創作與在地工藝的結合，讓傳統竹藝在新時代中展現嶄新樣貌。他期盼竹藝燈會不只是點亮山城夜空，更能點亮民眾對竹山文化的認識與期待，吸引更多遊客深入走進竹山、感受竹藝之美。

今年燈會以象徵竹山的「竹」元素，結合2026年生肖「馬」為設計主軸，規劃多組以竹構為基底、融合現代設計語彙的特色燈座。多件作品運用不同媒材與編織技法，呈現傳統與當代交錯的藝術語言，宛如一場在竹林間展開的靜謐藝術展演，讓民眾在賞燈之餘，也能細細品味竹藝工藝的深厚底蘊。

「2026竹山竹藝燈會」將於12月31日在菸葉館盛大開幕，並同步舉辦跨年晚會，邀請中信兄弟啦啦隊、樂天女孩、慕獅女孩、統一獅啦啦隊及青春男團Saturnday輪番演出，陪伴民眾熱鬧迎接嶄新的2026年。

燈會展期自114年12月31日起至2026年3月7日止，燈區分布於菸葉館、連興宮、母愛公園等地。展期期間每週五、六、日及春節期間（初一至初六）晚間19時至21時，主燈區皆安排主燈秀與多場精彩表演。本屆燈會吉祥物「竹寶」與「山妞」也誠摯邀請全國民眾走進竹山，在光影與竹藝交織的夜色中，共同感受竹山竹藝燈會的獨特魅力。