竹山匹克球觀摩賽 84歲選手較勁

竹山鎮長陳東睦（前排右三）大力推廣匹克球運動，14日集結200多位參賽者同場交流。（劉慧茹攝）

南投竹山鎮重視全民運動，歷年不但曲棍球、羽球項目比賽有不錯成績外，今年更大力推動全年齡皆能參與的匹克球運動，提升運動風氣。14日於竹山高中籃球場舉辦的匹克球交流觀摩賽，集結64組、200多位參賽者，其中年紀最大長青參賽者為高齡84歲的翁敬。

匹克球運動場地面積與羽球相同，球網高度略低於網球，使用實心球拍，是一種融合羽球、網球和乒乓球元素的球拍運動，加上規則簡單、運動強度低等特色，入門相對容易，適合全年齡民眾參與，成為竹山鎮積極推廣的運動項目。

當天活動雖分為國小、國中、長青、社會等組別，還安排混打環節，讓長者與教練、小朋友同場較勁。長輩面對教練團時態度認真，不過仍忍不住笑說：「教練們請手下留情，不要讓我們太快下場。」竹山鎮長陳東睦出席活動時表示，匹克球是一種8至84歲都能參與的運動，可以透過長者和年輕人一同活動，建立世代情感。

他指出，此項運動具備簡便、容易親近等多項優點，費用也相對親民，今年6月開始申請籌備，補助每組球拍、球網約2萬元的相關器材，12月舉辦200多人參與的交流活動，經費總額不到50萬元。

此外，不只是專業球場，社區內多達20個廣場，能提供居民平時練習鍛鍊，明年將再設置20個場地，可望鼓勵更多人參與。

13日陳東睦也提前與120位長者參加「長青樂齡匹克球趣味競賽」為活動暖身，現場安排「匹克球彈跳進籃」及「匹克球九宮格」兩個項目，各隊輪流接力，帶領長者伸展筋骨活動，目標將竹山鎮打造成樂齡花園城市。