竹山國中學區首家日照中心「竹山竹秀苑」 盛大開幕

「竹山竹秀苑日間照顧中心」開幕，縣長許淑華、縣議員蔡孟娥、陳玉玲等人貴賓參與剪綵儀式。(圖：竹秀醫院提供)

▲「竹山竹秀苑日間照顧中心」開幕，縣長許淑華、縣議員蔡孟娥、陳玉玲等人貴賓參與剪綵儀式。(圖：竹秀醫院提供)

由竹山秀傳醫療社團法人前山社會福利慈善事業基金會籌設之「竹山竹秀苑日間照顧中心」，三十日正式於竹山中和里活動中心二樓隆重開幕。這不僅是竹山國中學區內第一家日照中心，更獲得秀傳醫療體系黃明和總裁慷慨捐贈新台幣一百萬元，為在地長照量能注入強心針。

根據最新統計，南投縣截至一一四年底，六十五歲以上長者已逾十萬人，占總人口22.66%，高齡化程度高居全台第三。南投縣長許淑華表示，為了因應縣內高齡化社會需求並落實「一國中學區一日照中心」政策，縣內32個國中學區中，目前已有28個學區完成或規劃設立日照中心，布建率達87.5%。竹山竹秀苑的加入，使全縣日照中心總數達到34家，有效緩解南投縣長照壓力。

廣告 廣告

竹山秀傳醫院院長莊碧焜也說，竹山竹秀苑是前山基金會繼名間竹秀苑後，於在地打造的第二個溫馨日照中心，採失能、失智混合型服務模式，可收托30位長輩，範圍涵蓋竹山、集集、名間及鹿谷。延續秀傳醫療體系所有日照中心的風格，「竹山竹秀苑」打造了像「家」一樣的中心，明亮舒適的空間、舒適木作椅、適合長輩休息的躺椅及運動設備，除了提供生活照護、協助沐浴及備餐服務，更結合竹山秀傳醫院專業醫事團隊，提供長輩從健康評估到延緩失能等不中斷的照護服務。

竹山竹秀苑不只提供日照服務，課程安排上更透過「共學共創」把長照場域打開，讓大學生在陪伴長輩一起參與、創作、分享與被看見的過程中，找回自信與生活動能，最近進行的「竹藝混齡共學共創」系列課程，就有來自東海大學的學生連續四週來擔任志工，陪伴長輩完成多件手作創意作品，並在今天展現跨代合作的成果。

另外，為了響應長照在地化的需求，秀傳醫療體系黃明和總裁也拋磚引玉，慷慨捐贈一百萬元用於充實日照中心的設備，希望竹秀苑不僅是現有的照護場域，未來能結合更多資源，照顧需要幫助的長輩，讓每位長者都能在專業且舒適的環境中享受生活。

今天開幕現場貴賓除了南投縣長許淑華、蔡孟娥議員、陳玉玲議員、竹山鎮長陳東睦、與多位縣府主管、多位竹山鎮民代表、多位竹山鎮的里長、以及和興社區、中和社區的長輩們一同參與象徵破竹啟航的一刻，前山基金會期許未來竹山竹秀苑不僅是日照中心，更是社區長輩重拾自信、與年輕世代對話的溫暖平台，並持續精進專業照護，減輕家庭照顧者負擔，讓長輩在熟悉的故鄉安老。