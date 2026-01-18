竹山地政創新再升級！新增「宗地資料及航照套疊地籍圖資」服務項目，協助民眾更精準掌握地界位置

為提升民眾辦理土地複丈相關業務的便利性，竹山地政事務所自一一五年一月一日起，在既有創新措施的基礎上，再新增提供「宗地資料及航照套疊地籍圖資」之服務。此項服務已整合於現行之「辦理土地複丈現場情形調查表」中，申請人可自由勾選是否需要此圖資輔助，藉此掌握宗地範圍與現場情況，提升申請效率。

竹山地政表示，本項創新特色在於透過圖資輔助，協助申請人掌握土地界址及現況位置，能有效降低因界址不清所導致的重複申請、誤差與行政成本。不僅如此，民眾也可透過圖資自行恢復界址位置，讓地政服務更加智慧、貼心。

本服務項目係在既有創新機制上進一步延伸，無需額外經費即可提供，展現本所持續推動便民創新的用心與決心。

竹山地政事務所持續傾聽民意，優化服務流程，未來亦將持續觀摩其他機關創新作法，提升行政效率與民眾滿意度，朝向智慧化地政服務邁進。