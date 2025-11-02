竹山太極峽谷空中纜車細部規劃出爐 絕美示意圖搶先看

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山太極峽谷天梯園區風景壯麗，縣府斥資約7億元施設的觀光纜車，細部規劃出爐，將以全長約1.7公里的空中纜車系統串聯天梯、太極峽谷、八卦茶園及青龍瀑布等景點，預計明年10月發包興建，2028年10月施設完成。

竹山鎮太極峽谷砂岩層地質，因受到湍急的加走寮溪切割，造就雄偉壯麗的峽谷流水地貌，素有「西部太魯閣」美譽，園區除設置全長136公尺、兩端落差達20公尺的天梯(梯子吊橋)橫跨峽谷外，還有人面石、石時鐘、飛來石及青龍瀑布等特殊景觀，令人讚嘆大自然的鬼斧神工。

廣告 廣告

惟太極峽谷地勢險峻，前往探訪需要一定的體力，在縣議會議長何勝豐提案下，議員連署要求縣府於園區設置觀光纜車系統，縣府以「太極美地低碳旅遊景區開發計畫-天梯纜車興建案」規劃興建，除已完成地質安全分析與鑽探作業，上週五細部規劃也審查通過，緊接下來將進行用地變更與取得、纜車系統及附屬設施新建工程、促參前置作業，包括聯外道路拓寬、停車空間改善等。

縣府觀光處表示，該空中纜車系統規劃設置3區段纜車及4座場站，起點在天梯遊客中心，竹林區則作為轉運站，在此分別銜接青龍瀑布和八卦茶園，串聯成環狀纜車遊憩點；另將依地形高低落差設置高空滑索、空中索道等探索式設施，並規劃露營場地，讓園區遊憩設施更豐富多元，創造更大效益，進一步帶動竹山地區觀光產業繁榮發展。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高雄這所國小畢旅爽玩日本5天只要5千元 校長證實：是真的

怕被誤認中國人？韓前免稅店員曝「台灣人4大特徵」：分辨得出來

豬瘟防疫慢半拍盧秀燕挨轟 台大學生萬聖節集體扮「盧媽媽」遊行

沒拿到未成年同意書！台師大女足抽血換學分 周台英博士學位被撤銷

