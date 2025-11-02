竹山太極峽谷空中纜車細部規劃出爐 絕美示意圖搶先看
〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山太極峽谷天梯園區風景壯麗，縣府斥資約7億元施設的觀光纜車，細部規劃出爐，將以全長約1.7公里的空中纜車系統串聯天梯、太極峽谷、八卦茶園及青龍瀑布等景點，預計明年10月發包興建，2028年10月施設完成。
竹山鎮太極峽谷砂岩層地質，因受到湍急的加走寮溪切割，造就雄偉壯麗的峽谷流水地貌，素有「西部太魯閣」美譽，園區除設置全長136公尺、兩端落差達20公尺的天梯(梯子吊橋)橫跨峽谷外，還有人面石、石時鐘、飛來石及青龍瀑布等特殊景觀，令人讚嘆大自然的鬼斧神工。
惟太極峽谷地勢險峻，前往探訪需要一定的體力，在縣議會議長何勝豐提案下，議員連署要求縣府於園區設置觀光纜車系統，縣府以「太極美地低碳旅遊景區開發計畫-天梯纜車興建案」規劃興建，除已完成地質安全分析與鑽探作業，上週五細部規劃也審查通過，緊接下來將進行用地變更與取得、纜車系統及附屬設施新建工程、促參前置作業，包括聯外道路拓寬、停車空間改善等。
縣府觀光處表示，該空中纜車系統規劃設置3區段纜車及4座場站，起點在天梯遊客中心，竹林區則作為轉運站，在此分別銜接青龍瀑布和八卦茶園，串聯成環狀纜車遊憩點；另將依地形高低落差設置高空滑索、空中索道等探索式設施，並規劃露營場地，讓園區遊憩設施更豐富多元，創造更大效益，進一步帶動竹山地區觀光產業繁榮發展。
更多自由時報報導
獨家》高雄這所國小畢旅爽玩日本5天只要5千元 校長證實：是真的
怕被誤認中國人？韓前免稅店員曝「台灣人4大特徵」：分辨得出來
豬瘟防疫慢半拍盧秀燕挨轟 台大學生萬聖節集體扮「盧媽媽」遊行
沒拿到未成年同意書！台師大女足抽血換學分 周台英博士學位被撤銷
其他人也在看
「5大地雷行李」別託運！地勤曝超慘下場：航空公司也不會賠
不少人出國會託運行李，但你知道哪些東西最好不要託運嗎？一名地勤莉雅近日整理出，5大常見的託運行李地雷，像是軟布包或紙箱等，在運送過程中都很有可能損壞，因此建議最好不要託運，以免有不必要的損失。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
墾丁住一晚要破萬「剝皮親子客」？ 當地業者駁：沒那麼貴
墾丁住一晚要破萬「剝皮親子客」？ 當地業者駁：沒那麼貴EBC東森新聞 ・ 1 天前
花東旅宿新優惠！跨民宿2晚免4千 消費抽汽車
近來花東頻遭天災重創影響觀光，交通部觀光署今日起啟動「花東旅宿1＋1幸福專案」，主打跨旅館或跨民宿的2晚優惠組合，到明年2月28日止，推出2項方案，旅館套裝2人2晚優惠價4,999元，民宿套裝2人2晚優惠價3,800元，搭配立榮機票還有優惠，同步展開東區觀光圈消費抽獎活動，將送出Toyota Yaris Cross汽車、金豆及多項驚喜大獎。中時新聞網 ・ 20 小時前
國小日本畢旅 環球影城、金閣寺、滑雪 團費僅五千
國小日本畢旅 環球影城、金閣寺、滑雪 團費僅五千EBC東森新聞 ・ 18 小時前
宜蘭美拍新熱點 廢墟風美術館、盪鞦韆看龜山島、冬山河天使之光！6處夢幻美景太治癒
宜蘭不只擁有山海美景，近年更誕生多處夢幻級打卡新熱點！從融合廢墟與藝術風格的美術館、能遠眺龜山島的鞦韆觀景台，到夜晚閃耀如星河的冬山河「天使之光」，每一處都讓人拍不停。無論你想找個浪漫約會景點、療癒心靈的自然秘境，或是規劃一趟週末輕旅行，這6個宜蘭新地標都能一次滿足，保證相機記憶體瞬間爆滿！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
旅遊支持花蓮觀光 花蓮美侖大飯店旅展強勢登場
（觀傳媒編輯中心）【記者郭嘉/綜合報導】2025 ITF台北國際旅展將於 11月7日至10日於台北南港展覽館盛 […]觀傳媒 ・ 15 小時前
333路公車11/3上路 台中國際機場直達台中車站更便利
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府持續優化台中國際機場聯外公共運輸服務，繼今年7月啟用機場快線後，互傳媒 ・ 19 小時前
桃園機場發「600元消費券」！領取資格曝光 餐飲、免稅店都可以用
桃園國際機場是臺灣重要的國際門戶，轉機旅客量大，為促進桃園國際機場轉機旅客入境體驗臺灣之美，交通部觀光署自11月1日起推出「轉機入境・好禮等你！」（Enter Taiwan, Enjoy a Gift）活動，只要是持「非中華民國（臺灣）護照」，經桃園國際機場轉機，並於轉機時間入境台灣停留24小時以內之旅客，即可獲得價值新臺幣600元的機場消費券，可用於餐飲、免稅店、紀念品店等。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
普發1萬放大術！易遊網線上旅展下殺3折 999元日韓機票、五星飯店99元
迎接11月「全民普發一萬」上路，易遊網即日起至11月13日推出年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，不只祭出全站旅3折起的爆殺優惠搶攻此波消費商機，更加碼豪撒300萬折扣碼，讓普發萬元有感放大，活動期間再推日韓機票999元、五星級飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票飯店團5折券等限量激殺爆品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陽明山秋天小旅行 紫明溪步道輕鬆走
秋天小旅行，不見陽明山的滿山芒草花，也有可以享受被森林與溪流環抱的山林步道；台北市大地工程處表示，陽明書屋公車站旁陽金公路、中興路交叉口平台，是「紫明溪步道」入口，鋪面採用回收木屑鋪設，全程路線平緩，環形走一圈僅需半小時。大地處指出，天氣微涼，「紫明溪步道」正展現迷人的風貌；全程路線平緩，感受綠蔭下自由時報 ・ 1 天前
新北歡樂耶誕城11月中旬將至 周邊台北新板希爾頓 以「巨型迪斯可球」一起閃耀耶誕城！
新北歡樂耶誕城11月中旬將至周邊台北新板希爾頓以「巨型迪斯可球」一起閃耀耶誕城！【旅遊經洪書瑱報導】旅遊經 ・ 1 天前
「泉柿原味」泰安溫泉暨甜柿推廣活動 山林泡湯甜柿放送好康抽獎遊戲體驗
苗栗縣「泰安溫泉」參加交通部觀光署舉辦的「二0二四-二0二五台灣好湯-金泉獎」評選活動，為台灣十九大溫泉區中榮獲「十泉十美獎」最高殊榮，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎（優等）」及「五大優質服務好湯獎（優等）」共計四項獎項，是優質的碳酸氫鈉泉，更有「美人湯」之稱號，為擴大行銷宣傳效益，苗栗縣政府文化觀光局攜手內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、苗栗縣泰安鄉公所及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會共同舉辦溫泉季X泰安甜柿推廣活動，將於十一月一日上午十時在苗栗縣泰雅原住民文化產業區辦理開幕式，誠摯邀請大家來泰安泡湯、嚐美食、賞山林美景，進行一場療癒身心的旅行。活動延續去年以「泉柿原味」為主軸，為今年泰安溫泉季、泰安甜柿揭開序幕，推出「住」「柿」大吉活動-「溫泉住宿我送 ...台灣新生報 ・ 1 天前
山富旅遊線上旅展早鳥優惠開跑 實體旅展豪禮再加碼
2025 ITF 台北國際旅展將於11/7日至11/10日開展，山富國際旅行社（ 2743）今年以「選擇更好的旅行，生活更精彩」為主題，強力整合線上旅展與實體攤位（I區1802 攤位），祭出全年度最殺優惠與獨家行程，實體旅展更準備了多重成交好禮與 AI 咖啡體驗。同時，山富旅遊線上旅展熱烈進行至11/17，線上報名即可享多重優惠，輕鬆預定每一趟旅程。中時財經即時 ・ 1 天前
賞芒花不必到陽明山 台中市中央公園就有一大片
台北的陽明山正是賞芒花的季節，台中市在市區也有賞芒之地，位於西屯區的中央公園，現今秋季限定的「五節芒及甜根子草花季」正值盛放，銀白花穗隨風搖曳，展現秋日浪漫風情，而中央公園為全台唯一位於平地都市區域內、可觀賞五節芒草及甜根子草景觀的公園，無法前去陽明山，可來中央公園走走看看。自由時報 ・ 1 天前
香港快運虧損5億港元 「香花線」將停航 花蓮縣府盼拓新航線
「香花線」香港－花蓮直航，仍不敵遊客對地震天災疑慮，加上飛航的香港快運集團虧損，啟動營運檢討，已確定自2026年1月4起停航香花線。縣府今表達遺憾，仍將持續尋求其他航空公司合作的機會，拓展國際旅客通路，也期望11月13日即將啟航的「仁川－花蓮」定期航線，帶來更多觀光契機。中時新聞網 ・ 14 小時前
花東旅宿1+1幸福專案 住2晚3800元起
（中央社記者黃巧雯台北1日電）交通部觀光署今天說，花東縱谷國家風景區管理處攜手東區觀光圈，2026年2月底前推「旅宿1+1幸福專案」，主打跨旅館或跨民宿兩晚優惠組合，民宿套裝兩人兩晚新台幣3800元起。中央社 ・ 21 小時前
武陵農場櫻花季11／1開放訂房 1972間「3分鐘」搶光！
武陵農場櫻花季11／1開放訂房 1972間「3分鐘」搶光！EBC東森新聞 ・ 18 小時前
花東出「鏟」幸福！旅宿1+1幸福專案登場 東區觀光圈邀你再遇花東的微笑
【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】歷經風雨洗禮的花東，正重新綻放屬於自己的溫柔光彩。為了感謝社會各界於地震及洪災後對台灣好報 ・ 21 小時前
葡萄牙「海角天涯」觀光熱 居民憂成富人遊樂場
葡萄牙的羅卡角有「海角天涯」的美名，壯麗的景觀吸引越來越多遊客，這個特點也讓企業看準觀光商機，紛紛投資興建飯店與渡假村。但隨著加速開發，原本的自然生態逐漸消失，當地居民擔心羅卡角恐怕正走向「富人遊樂場」的高端旅遊路線。公視新聞網 ・ 1 天前
高鐵11/10起改搭須換票 線上旅展慢遊送住宿
自11/10起對號座旅客須依所載班次搭車，若提早出發須先換票(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前