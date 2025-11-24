竹山好聲音激烈競逐 優勝選手明年元月獻唱

竹山好聲音再度吸引百名好手參與。（竹山公所提供）





南投縣竹山鎮年度音樂盛事「竹山好聲音」全國歌唱比賽日前在公所大禮堂熱力開唱！今年這場賽事吸引近百位選手齊聚竹山展開激烈角逐，現場強棒雲集亮點不斷，帶給鄉親最精彩的音樂饗宴。

本屆賽事分為「竹鹿鄉親組」與「全國高手組」兩大組別，讓在地好聲音與全國各地的實力派唱將同場展現歌唱實力、互相較勁。無論是深藏不露的竹山之光，或是從全國各地慕名而來的專業歌手，都經舞台一決高下，讓賽事更具可看性。

高手雲集分出高下。（竹山公所提供）

值得一提的是，今年特別設置「加分歌曲」機制，進入決賽的選手選唱代表竹山在地情感的「竹山好所在」一曲，即獲額外加分，公所希望此舉能透過音樂讓更多人聽見竹山的故事，並進一步強化賽事與在地的連結。

廣告 廣告

高手組前三名頒獎。（竹山公所提供）

經過一連串激烈競賽後，最終評選出兩組各前三名優秀選手，全國高手組前三名為蔡蕙宇、吳智民、詹伯充；竹鹿鄉親組前三名為余秀絹、吳栩晴、賴宏澤，分別頒發獎狀獎金祝賀。

竹山公所指出為了延續好聲音的感動，所有獲獎選手受邀於115年1月24日晚間，在竹山菸葉館進行演出，讓民眾近距離欣賞優勝選手的精彩演唱，也讓選手與鄉親們分享更多好歌聲。

竹山鎮長陳東睦表示，透過本次「竹山好聲音」賽事舉辦，讓竹山成為全國歌手展現自我、交流技藝的平台，也希望這項賽事日後能成為代表地方精神的重要藝文活動。

今年報名踴躍、選手實力平均，陳鎮長也感謝所有選手、評審、志工與到場支持的民眾，共同讓這場音樂盛事更加圓滿。



更多新聞推薦

● 爽喊「許多人有錢有閒」賴清德失言挨轟 網友炸鍋：周子瑜快道歉