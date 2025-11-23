「竹山好聲音」熱力開唱

竹山鎮長陳東睦頒獎「竹山好聲音」全國歌唱比賽兩組各前三名優秀選手。



（圖：竹山鎮公所提供）

南投縣竹山鎮年度音樂盛事「竹山好聲音」全國歌唱比賽（廿二）日在公所大禮堂熱力開唱！今年賽事吸引近百位選手齊聚竹山展開激烈角逐，現場強棒雲集、亮點不斷，帶給鄉親最精彩的音樂饗宴。

本屆賽事分為「竹鹿鄉親組」與「全國高手組」兩大組別，讓在地好聲音與全國各地實力派唱將同場展現歌唱實力、互相較勁。無論是深藏不露的竹山之光，或從全國各地慕名而來專業歌手，都將透過舞台一決高下，讓賽事更具可看性。

值得一提的是，今年特別設置「加分歌曲」機制，若進入決賽的選手選唱代表竹山在地情感的〈竹山好所在〉一曲，將能獲得額外加分，期盼此舉能透過音樂讓更多人聽見竹山的故事，並進一步強化賽事與在地的連結。

經過激烈競賽後，最終評選出兩組各前三名優秀選手。為了延續好聲音的感動，所有獲獎選手將受邀於一一五年一月二十四日晚間，在竹山菸葉館進行演出，除了讓民眾近距離欣賞優勝選手的精彩演唱，也讓選手與鄉親們分享更多好音樂。

竹山鎮長陳東睦表示，透過本次「竹山好聲音」賽事舉辦，讓竹山成為全國歌手展現自我、交流技藝的平台，也希望本項賽事日後能成為代表地方精神的重要藝文活動。今年報名踴躍、選手實力平均，感謝所有選手、評審、志工與到場支持的民眾，共同讓這場音樂盛事更加圓滿。