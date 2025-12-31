▲竹山工業區廠協會理事長交接，縣長許淑華監交 陳彥賓走馬上任。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣竹山工業區廠商協進會於31日在竹山工業區服務中心舉辦會員大會暨理事長交接就職典禮，現場貴賓雲集、氣氛隆重。縣長許淑華親自出席致賀，並擔任監交人主持印信交接儀式，見證卸任理事長謝祝生與新任理事長陳彥賓完成交接，象徵竹山工業區產業發展的重要傳承時刻。

▲本次活動吸引近百位產官學界代表到場觀禮，並紛紛致贈紀念禮品，祝賀新、卸任理事長，展現對竹山工業區發展的高度重視。（記者蘇彩娥攝）

廣告 廣告

本次活動吸引近百位產官學界代表到場觀禮，包括縣議員蔡孟娥、宋懷琳、經濟部產業園區管理局台中分局長陳高尚、中華民國工業區廠商聯合總會副總會長董正宗、南投縣工業會理事長黃志銘，以及鄰近縣市各工業區代表，並紛紛致贈紀念禮品，祝賀新、卸任理事長，展現對竹山工業區發展的高度重視。

▲南投縣竹山工業區廠商協進會會員大會暨理事長交接就職典禮，現場貴賓雲集、氣氛隆重。（記者蘇彩娥攝）

縣長許淑華致詞時表示，卸任理事長謝祝生不僅在企業經營上表現卓越，對於竹山工業區公共事務更是投入甚深。四年任期內，謝理事長多次於工業區聯繫會報中提出具體建議，並與縣政府保持密切合作，成功協助多家廠商排解營運困境，對園區內道路等基礎建設改善更是用心推動，讓企業能在穩定、安全的環境中安心發展，貢獻良多，備受各界肯定。

許縣長也期許新任理事長陳彥賓能承先啟後，在既有良好基礎上持續精進，帶領協進會廠商邁向新里程碑，持續擔任廠商與縣政府之間最重要、最順暢的溝通橋樑，共同為竹山工業區及南投產業發展努力。

新任理事長陳彥賓在就職致詞中表示，能夠接任竹山工業區廠商協進會第四屆理事長，是一份榮耀，更是一項責任的開始。他指出，自己將定位為工業區所有廠商的聯絡窗口與對外代表，並以「責任、服務、聯誼」三大目標作為未來兩年任期的努力方向，在延續既有成果的同時，也積極尋求突破與創新。

陳彥賓表示，竹山工業區雖然廠商數量不多，但走的是「小而美」路線，且已走過50年歷史，區內廠商互動密切、凝聚力高，具備穩固的產業基礎。他將代表工業區對外展現竹山最優質的一面，積極與全國各地工業區及企業主交流聯誼，並邀請各界到竹山工業區參訪。園區內目前已有三家頗具規模的觀光工廠，未來也將持續推動產業結合觀光，提升能見度與附加價值。

在硬體建設方面，陳彥賓指出，將積極爭取中央與地方資源，改善園區內道路交通、停車空間、人行道等公共設施，讓工業區整體環境煥然一新，提升廠商營運效率與整體競爭力；在軟體面向，則將協助廠商強化企業體質，促進產業鏈合作與升級，讓竹山工業區在全國持續保持良好口碑。他也強調，團體的成長仰賴全體廠商共同努力，既然承擔職務，必定全力以赴，「今天當選是開始，從明天起就要全力衝刺」。

縣議員蔡孟娥表示，很高興出席竹山工業區廠商協進會理事長交接典禮，並特別感謝前理事長謝祝生在任內，成功完成工業區最棘手的污水處理問題。她指出，下坪里污水處理廠日前已舉行通水儀式，工業區為第一階段工程，期盼後續工程能儘速完成，為產業發展奠定更完善的基礎。

蔡孟娥也祝福新任理事長陳彥賓，在其領導下，竹山工業區不僅能持續提升整體形象，也能加強廠商之間的聯誼與合作。她強調，工業區是地方經濟的重要支柱，產業越蓬勃，地方經濟與民眾生活就越穩定，期盼未來在產官學共同努力下，促成勞資雙贏，讓竹山工業區持續成長、交接圓滿成功。