▲竹山工業區廠商協進會理事長交接，縣許淑華長到場監交祝賀。（記者蔡榮宗攝）

竹山工業區廠商協進會三十一日於竹山工業區服務中心舉辦第屆會員大會暨理事長交接就職典禮，縣長許淑華出席致賀，並擔任監交人主持印信交接儀式；許縣長感謝卸任的謝祝生理事長四年來對竹山工業區的努力及奉獻，也期許新任的陳彥賓理事長能承先啟後，帶領協進會廠商再創新猷，繼續擔任廠商與縣政府間最佳的溝通橋樑。

包括縣議員蔡孟娥、宋懷琳、經濟部產業園區管理局台中分局長陳高尚、中華民國工業區廠商聯合總會副總會長董正宗、南投縣工業會理事長黃志銘、鄰近縣市各工業區代表近百人到場觀禮，並紛紛贈送兩位新、卸任理事長紀念禮品。

許縣長表示，即將卸任的謝理事長不但事業經營成功，對於工業區的業務也都相當熱心，每次召開工業區聯繫會報就會看到竹山都有提案，更與縣政府充分的合作協調，幫助很多廠商在碰過困難時都能夠迎刃而解，園區內的道路也都陸續在改善，服務相當到位，讓企業能安心經營，備受各界肯定。

而新任的陳理事長，長期以來對地方的公益服務相當投入，對社團的整體經營與運作都不陌生，相信必能再造高峰，在既有基礎上，繼續擔任竹山工業區各廠商事業發展的最大推手，並成為縣政府的重要合作夥伴。

新任的陳理事長致詞時表示，他擔任理事長只是一個工業區所有廠商的聯絡窗口和對外的代表，他將秉持著承擔責任、服務及聯誼等3大目標作為努力重點，除了繼續傳承經營外，也會有一些新的突破，並會積極爭取經費，針對工業區內包括道路交通、停車空間、人行道等的硬體建設做改善，讓小而美的竹山工業區整體環境煥然一新，提升整體競爭力。