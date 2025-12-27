竹山杉林溪春茶競賽 巫宥緯、陳伯嘉奪冠

新品種組由陳伯嘉得冠獲頒匾額與貴賓合影。(記者蔡榮宗攝)

▲新品種組由陳伯嘉得冠獲頒匾額與貴賓合影。(記者蔡榮宗攝)

竹山鎮農會二十七日於該會農特產展售中心辦理杉林溪優良冬茶競賽頒獎暨農特產品地產地銷行銷活動，現場吸引人潮；杉林溪烏龍組由巫宥緯，新品種組由陳伯嘉分別得冠。

頒獎活動，由該會理事長張彩珠主持，縣府農業處副處長曾銀位、農業部茶改場分場長黃正宗、地方民代，縣農會食品廠長長陳秋良與各鄉鎮農會總幹事到場向得獎者祝賀，並合影留念，儀式簡單隆重。

張理事長表示，本會多年來辦理之杉林溪優良烏龍茶經茶農熱心參與，講究培乾、清、透的要領，冬香及鮮度活性甘醇是得獎特色，在品質及安全上已值得消費者信賴的。縣府農業處副處長曾銀位除肯定茶農辛苦精進製茶技術，也呼籲民眾踴躍來南投縣觀光旅遊，喝好茶及採購優質農特產品。

今年春茶競賽青心烏龍組參賽共二百四十六件，未入圍二十六件，淘汰率10.57%；新品種組參賽共一百一十八件，未入圍十五件，淘汰率12.71%。

黃正宗分場長說，本期冬茶生育期間氣溫逐月下降，七月平均約24°C，至十一月降至約18.9°C，入秋後日夜溫差擴大、夜間涼爽。降雨方面，七–八月受颱風、強降雨及西南氣流影響，中南部七月累積雨量約1,097–1,449毫米，雨量集中且頻繁，干擾新梢生長並降低養分吸收效率，進而影響冬茶芽葉整齊度與品質基礎。惟九月下旬起至十月及十一月上旬降水明顯轉少，對於管理得宜者仍可維持茶菁原料品質。

在製茶條件上，今年冬茶製茶期間多為晴朗天氣，雨量大幅減少，天氣轉趨穩定乾燥，有利於萎凋進程與發酵度掌控。霜降後至立冬前後採收之茶葉，因氣溫仍相對偏高，外觀白毫較易顯現，製成茶沖泡後具發酵香，茶湯滋味多呈鮮爽、甘甜或甘醇；立冬後至小雪間於晴天採摘製成之冬茶，則更易表現花果香或蜜香特質，香氣層次豐富並具「冬香」特色，滋味以甘甜或甘醇為主。

綜合評估，本期冬茶雖受前期過濕與後期偏乾之水分轉折影響，但在製茶氣候較為有利的背景下，整體香氣層次與風味表現較去年略勝一籌，消費者可安心選購與飲用。