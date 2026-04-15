竹山東華醫院綠色市集帶廢電池闖關送200元園遊券

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迎接422世界地球日，東華醫院提前在本周六(18日)舉辦「綠色處方市集」活動，邀民眾為自己的綠色生活開立處方，現場安排永續闖關活動，帶3顆廢電池就可兌換闖關集點卡，闖關完成送200元園遊券，推動永續觀念，也讓民眾從不同角度認識醫院。

圖：東華醫院院長張國翊邀請民眾參加綠色市集活動。

東華醫院院長張國翊說，該院在四月陸續安排無肉低碳日、爬梯健走及校園彩繪、滾球比賽等活動，期盼員工、民眾從生活中培養永續生活及健康觀念，這次綠色市集安排全天候活動，讓民眾在吃喝玩樂中，逐步建立適合自己的「綠色處方」永續觀念。

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圖：東華醫院綠色市集安排綠色講座，聽完可兌換園遊券。

張國翊也指出，中東戰事引起油價波動，不僅塑膠袋生產受影響，塑膠醫材產品也受波及，更讓人意識到地球村環環相扣，全球環境保育也是牽一髮動全身，因此這次市集也安排綠色講座並播放環境電影《冰的顏色》，並設置循環餐具0元租借，供民眾使用。

東華醫院表示，這次市集規劃72個攤位，包括友善石虎區、公益生態區、小農專區、節能推廣區、偏鄉行動醫療車專區，還有飲食區、蔬食區、親子遊戲區，並安排無毒泡泡秀暨免費體驗、魔術秀、幼童喜愛的香蕉哥哥到場演出，期盼更多親子同歡，從小培養永續生活觀念。

圖：東華醫院綠色市集安排72個攤位及各式活動，邀請親子同遊。