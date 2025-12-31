竹山正覺寺「寒士午宴」1月31日登場 懇邀志工加入與物資支持





歲末年終，溫情滿竹山！為了讓獨居長者與清寒家戶在寒冬中能享有一頓暖心的團圓飯，「寒士午宴」將於 2026年1月31日（正月初三）在竹山正覺寺盛大舉行。本次預計席開 25 桌，提供豐盛的應季年菜。主辦單位表示，目前經費募集已接近圓滿，感謝各界愛心支援，並邀請志工與民眾共同投入，讓這份關懷成為鄰里間最溫暖的連結。

暖冬盛宴：25桌精緻年菜，陪伴寒士溫馨圍爐

在冷冽的冬日裡，一碗熱騰騰的飯菜是弱勢族群最實質的依靠。今年主辦單位精心籌備「寒士午宴」，旨在打造一個充滿尊嚴與關懷的聚會空間：

精選佳餚： 廚藝團隊特別選用當季應季食材，設計多道兼具傳統與美味的年菜，確保每位與會的長輩與清寒家友都能品嚐到「家的味道」。

社區互助： 活動預計開設 25 桌，邀請竹山鎮內的獨居老人及清寒低收入戶共同參與，藉由圍爐的形式，緩解佳節期間的孤寂感。

愛心將圓滿：社會各界熱烈響應，募款接近達標

主辦單位透露，本次活動的募款進度令人振奮，目前所需經費已快足夠。

感恩致謝： 感謝多位熱心公益人士及社會各界的慷慨解囊，讓這場為弱勢群體打造的盛宴得以順利成行。

最後一哩路： 雖然經費已接近滿額，但仍歡迎民眾以志工協助或資源分享等方式參與，讓愛心的影響力持續擴大。

活動資訊快遞

活動名稱： 寒士午宴

日期： 2026年1月31日

時間： 中午12點

地點： 竹山正覺寺（南投縣竹山鎮）

預計桌數： 25桌

聯絡專線： (049)264-0693

讓愛無距，讓冬日更有溫度

「寒士午宴」不僅是一頓午餐，更是一場溫暖的社會集體行動。主辦單位誠摯邀請有志一同的朋友加入志工行列，讓我們攜手合作，為這群特殊的家人們帶來更多希望，平安快樂地迎接 2026 年！

