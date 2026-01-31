竹山正覺寺「愛心寒士宴」溫馨圓滿 集結各界善意讓弱勢群體暖胃更暖心





寒冬中的最美風景！南投竹山正覺寺於今（31）日中午盛大舉辦「2026 年愛心寒士宴」，在立法委員游顥服務處、救國團及多個行善團體的共同協力下，為在地寒士送上豐盛餐點與誠摯關懷。活動不僅提供實質溫暖，更凝聚了企業與民間的社會責任。正覺寺表示，未來將持續秉持弱勢優先的信念，與各界攜手打造充滿愛與溫度的共好社會。

共襄盛舉：政、企、民多方聯手織就安全網

本次「愛心寒士宴」能順利圓滿，仰賴各方力量的無私投入。正覺寺特別向以下協辦與支持單位致上最深謝意：

廣告 廣告

政界與機關支援： 立法委員游顥服務處、南投縣政府機要秘書林孟麗、救國團竹山團委會、雲林里長辦公室。

宗教與慈善團體： 淨心行善會、文殊寺、慈心園、竹山佛光會。

企業慷慨解囊： 卡登企業、京龍企業、益德鋼鐵、竹山金玉堂、成恩工程。

寒冬暖陽：美味餐點傳遞社會關愛

在活動現場，寒士們齊聚一堂享用由志工精心準備的美味餐食。參與者表示，這不僅是一頓飽餐，更感受到被社會重視的溫馨。

1.情感交流： 活動讓平日鮮少有互動機會的社會角落群體，能與各界志工交流，緩解孤獨感。

2.體會助人價值： 多位參與志工提到，能親手為寒士端上一碗熱騰騰的飯菜，看見對方的笑容，是今年春節最有意義的體驗。

展望未來：正覺寺將持續深耕弱勢關懷

正覺寺強調，愛心寒士宴只是關懷行動的一個起點。寺方將持續秉持關懷弱勢的初衷，作為社會資源的媒合平臺，期盼吸引更多企業與個人加入行善行列。

2026 年正覺寺寒士宴的圓滿，證明了當社會各界目標一致時，能產生巨大的正面能量。這股暖流將在竹山持續流淌，守護每一位需要幫助的家庭。

更多新聞推薦

● 六甲落羽松季登場 邀民眾感受限定季節風景