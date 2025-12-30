竹山水資源回收中心啟用

位於竹山鎮下坪里街尾仔溪右岸的竹山水資源回收中心，昨（三十）日辦理通水啟用典禮，縣長許淑華到場主持。該中心屬竹山都市計畫區污水下水道第一期工程核心設施，待第一期管線工程全部完工後，接管戶數將達五千六百五十二戶，普及率將提升到84%，對竹山地區公共衛生、市容環境和整體發展，將會有很大的幫助。

許縣長表示，縣政府從民國九十三年就開始規劃，並在民國一○○年成功爭取中央補助，中央與地方攜手合作，完成水資中心，透過污水截流改善整體環境品質，回收水也會再利用，作為清掃及花樹澆灌之用；縣府也同步推動污水管線及用戶接管作業，預計一一八年就能夠完成接管戶數五千六百五十二戶，污水下水道系統普及率達到84%，因家戶接管的過程一定會造成民眾生活上的不便，她也希望鄉親們屆時都能多體諒配合。

許縣長指出，竹山有很多的觀光景點持續在推動，所以一定有良好的環境品質更加重要，污水下水道系統不僅能減少污染，讓整體的自然環境都能夠達到最好，縣府也正在規劃打造下坪自行車道，未來當地除了有污水處理功能，也能夠結合生態教育，這些都是縣府下一步的目標。