竹山清水溪畔7校聯合運動會熱鬧滾滾

竹山清水溪畔七校聯合運動大會，縣府教育處王淑玲處長代表許淑華縣長到場為選手們加油打氣。（圖：南投縣府提供）

南投縣竹山鎮清水溪畔七校聯合運動大會日昨在鯉魚國小隆重登場，縣府教育處王淑玲處長代表許淑華縣長到場為選手們加油打氣，並感謝所有校長老師及家長們對孩子的關愛照顧及校務發展的付出奉獻。竹山鎮黃東睦鎮長、蔡孟娥議員、陳玉鈴議員、游顥立委辦公室主任陳金龍、縣政府秘書林孟麗及多位鎮民代表、里長、校長、家長會長、協會理事長熱烈參與，活動充滿著蓬勃朝氣，為2026年新的一年帶來新活力新希望。

此次7校聯合運動會以民俗體育為活動主軸，由揚名國際的嘉和國小扯鈴隊帶來迎賓表演、街頭藝人洪聰明退休校長及民俗體育老前輩洪高農老師帶來傳統雜技撥拉棒、轉碗、陀螺及扯鈴等精采的民俗特技表演，獲得在場所有師生的滿堂賀彩。開幕儀式由各校運動員精神抖擻進場，並載歌載舞展現青春活力及學校特色，隨後由社區陽光隊長蔡師傅帶動七校師生於場中進行舞林大會操，開啟各項競賽活動的序幕。

清水溪畔七校聯合辦理運動大會的發展至今已將近四十年，除了桶頭、瑞竹、鯉魚、過溪、秀林、中和等六所國小、還包含瑞竹國中，到場師生及家長來賓多達七百多位。各校學生透過體育競賽及各項趣味競賽觀摩學習，增進社區參與及親師生校際之間的交流互動，盡情揮灑活力，爭取榮耀！