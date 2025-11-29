竹山社寮國中、鯉魚國小獲教學卓越金質獎 2校長獲領導卓越獎
▲竹山社寮國中、鯉魚國小獲教學卓越金質獎。(圖：南投縣府提供)
「一一四年度教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎典禮」廿八日下午在南投縣文化局演藝廳隆重登場，各項角逐競爭激烈，展現教育團隊的多元創新與專業成長。教育部長鄭英耀與南投縣副縣長王瑞德到場祝賀及頒獎，過程隆重。
王副縣長表示，「校長領導卓越獎暨教學卓越獎」是教育界的年度盛事，被譽為「教育界的奧斯卡獎」，給予獲獎團隊最高的肯定與榮耀。很高興教育部再次讓南投縣承辦此次教育界盛典，歡迎各縣市入圍團隊到南投縣參與頒獎典禮，要特別肯定各縣市教育團隊對教育工作的用心投入與辛苦付出，展現團隊的多元創新與專業成長，教師投入課程教學研發，以提升學生的學習興趣及學習成效，恭喜獲獎團隊得到教育界最高獎項的肯定與殊榮。
王副縣長指出，南投縣教育表現再創佳績，由鯉魚國小榮獲全國教學卓越獎國小組金質獎；社寮國中榮獲全國教學卓越獎國中組金質獎，雙金報喜；另前國立南投高中傅國樑校長及南投縣秀林國小楊清豐校長榮獲校長領導卓越獎，樹立教育典範。本縣2位校長、2所學校獲金質獎，創下本縣歷年來最佳成績。
鄭部長致詞時指出，為迎接瞬息萬變的知識經濟時代，教育部於民國九十二年提出《創造力教育白皮書》，並接續辦理「教學卓越獎」及「校長領導卓越獎」，衷心期盼透由教學創新與校長專業領導，協助學生找到自己的天賦，並培養出創新多元的生活態度。部長特別感謝所有在第一線辛勤付出的教師及教育工作者。他表示「臺灣有恁，真正是好！」強調今天頒發的每一項殊榮，都是校長、老師們用熱情灌溉、以行動實踐教育理想的最佳證明。教育部將致力於打造出一個優質的教育環境，讓教師的教學專業得到充分的尊重與保障，學生受教權益得到最妥善的照顧，讓教育部成為每一位教育工作者最溫暖、最有力的支持後盾。
縣府教育處表示，感謝教育部的重視和肯定，讓南投縣能夠連續兩年(一一三、一一四年)承辦全國教學卓越獎評選及頒獎典禮，參賽學校皆屬各縣市課程教學典範學校，除了配合教育政策擬定教學方案，並致力於課程發展、教材教法和課程評鑑的研究、改進或創新，更能藉此彼此觀摩、推廣及分享優良的教學實踐方案；本縣二位校長榮獲領導卓越獎、二校榮獲教學卓越金質獎，縣長許淑華特別肯定得獎校長及團隊的對教育的用心與付出，從教師專業成長、團隊合作、創新教學、適性輔導，充分展現團隊教學力，進而啟發孩子的學習興趣，在感動的教學中成就生命的美好。
未來除鼓勵學校持續投入課程創新與團隊合作，擴散優質教學模式，也期許持續透過專業對話、課程評選與成果分享，建立跨校交流的學習生態，讓更多卓越典範學校在南投，成就孩子多元的可能。
一一四年度校長領導卓越獎全國共有五十六位校長獲各界舉薦參加複選，最終評選出包括高級中等學校組四位、國中組五位及國小組十一位，共二十位校長獲獎。另外，一一四年教學卓越獎，全國共計101所教學團隊參與複選，在公平嚴謹的評選機制下，最終評選出七所高中職、九所國中、十四所國小及十所幼兒園，總計四十所入圍最終決選名單，並於頒獎典禮現場直接揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊將可獲得六十萬元獎金、銀質獎可獲得三十萬元獎金。
教育部國教署說明，一一四年度各縣市共推薦五十六位校長參與「校長領導卓越獎」複選，並從教育理念、領導策略、辦學績效等面向，最後評選出20位表現卓越的校長，除頒發獎座，也可獲得二十萬元獎金，提供獲獎校長從事辦學考察、研究發展補助金、協助弱勢學生公益等用途。「教學卓越獎」則有101個教學團隊參與複選，各團隊全力呈現最優質的教學理念與創新策略，展現教師的專業與熱忱。最終評選出四十隊入圍團隊，其中十九個金質獎團隊可各獲六十萬元獎金，二十一個銀質獎團隊則可各獲三十萬元獎金。
