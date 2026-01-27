竹山秀傳大廳整修落成 剪綵

竹山秀傳嶄新大廳落成剪綵。



成立於一九九七年的竹山秀傳醫院，在鄉親的信賴與陪伴下即將邁入第三十個年頭。為展現守護在地健康的決心，院方二十七日上午舉行盛大的「大廳整修剪綵典禮」。此次整修不僅讓服務二十九年的手扶梯功成身退，更透過智慧化空間升級與公益送暖活動，宣告竹秀將以煥然一新的面貌迎接下一個三十年。

為了改善動線並提升環境明亮度，竹山秀傳醫院在去年進行了為期三個月的大廳整修，透過溫馨的引導、掛號的分流，成功克服了施工期間對就醫民眾所帶來的不便。最受矚目的工程就是拆除伴隨鄉親近二十九年的手扶梯，讓原先略顯侷促的大廳煥然一新，變得更加寬敞、明亮且友善。

莊碧焜院長致詞時表示，這部手扶梯承載了無數鄉親就醫的身影，在醫院即將邁入三十週年之際，我們選擇拆除它，是為了創造一個無障礙且更舒適的環境，以優雅蛻變後的面貌及寬敞智慧的空間與設備，迎接下一個三十年，持續守護每一位鄉親的健康。

面對高齡化社會的慢性病挑戰，竹山秀傳「共照暨遠距中心」透過長期監測守護長輩健康。根據一一四年竹秀遠距中心統計，分佈於十五個村里的遠距服務據點去年共有二百五十八位長輩每年量測血壓次數超過一百天，其中富州里的陳姓阿嬤（三百二十八次），延正里的張姓阿嬤（三百二十四次）、延正里的陳姓阿公（三百一十九次）奪下年度量測前三名，展現高度的自我健康管理意識。