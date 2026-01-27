竹山秀傳嶄新大廳落成剪綵 智慧照護守護偏鄉安康

竹山秀傳醫院整修大廳煥然一新。（竹秀提供）





為展現守護在地健康的決心，成立近30年的竹山秀傳醫院27日上午在眾多鄉親見證下，舉行盛大的「大廳整修剪綵典禮」。此次整修不僅讓服務29年的手扶梯功成身退，更透過智慧化空間升級與公益送暖活動，宣告竹秀將以煥然一新的面貌迎接下一個30年。

成立於1997年的竹山秀傳醫院，在鄉親的信賴與陪伴下即將邁入第30年。為改善動線並提升環境明亮度，竹山秀傳醫院去年進行為期3個月的大廳整修，透過溫馨的引導、掛號的分流，成功克服施工期間對就醫民眾所帶來的不便。最受矚目的工程是拆除伴隨鄉親近29年的手扶梯，讓原先略顯侷促的大廳煥然一新，變得更加寬敞、明亮且友善。

前山基金會主辦公益市集非常受歡迎。（竹秀提供）

院長莊碧焜致詞表示：這部手扶梯承載了無數鄉親就醫的身影，在醫院即將邁入30週年之際，我們選擇拆除它，是為了創造一個無障礙且更舒適的環境，以優雅蛻變後的面貌及寬敞智慧的空間與設備，迎接下一個30年，持續守護每一位鄉親的健康。

鄉親來手作紅包拓印。（竹秀提供）

面對高齡化社會的慢性病挑戰，竹山秀傳「共照暨遠距中心」透過長期監測守護長輩健康。根據114年竹秀遠距中心統計，分佈於15個村里的遠距服務據點去年共有258位長輩每年量測血壓次數超過100天，其中富州里的陳姓阿嬤(328次)，延正里的張姓阿嬤(324次)、延正里的陳姓阿公(319次)奪下年度量測前三名，展現高度的自我健康管理意識。

玉山銀行捐贈20萬元幫助冬令送暖。（竹秀提供）

活動現場除為健康模範生頒贈紫南宮銀幣錢母外，更結合每年舉辦的新春活動增加人氣，多位書法名家現場揮毫贈送春聯，並提供紅包拓印體驗，讓長輩在DIY創作中感受年節氣氛。

此外，由前山基金會主辦的公益市集更是熱鬧非凡，包含富州社區的新鮮蔬菜與蔭豆鼓、惜福二手小物，更有與「亞洲香研所」的聯名義賣商品。該聯名商品所得30%將捐作公益使用，也吸引眾多民眾支持。

玉山銀行為傳遞企業社會責任，特別捐贈新臺幣20萬元予竹山秀傳醫院作為「冬令送暖」專款，竹山工業區的采棉居也共襄盛舉一起加入協助弱勢族群度過寒冬的行列，為這場盛會增添更多暖意。

竹山秀傳醫院值此非常重要的時刻，特別承諾將持續精進醫療品質，成為南投鄉親最堅實、最信賴的健康靠山。

