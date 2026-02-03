竹山秀傳接手鹿谷農民診所

竹山秀傳院長莊碧焜（前左4）迎接「竹山秀傳鹿谷院區」開張營運。（竹山秀傳提供）

記者劉晴文∕南投報導

鹿谷農民診所是全台第一家由農會創辦的診所，走過逾40年歲月，因應日益增長的醫療與高齡照護需求，3日起由竹山秀傳醫院接手經營，包括急診、中醫、復健科、小兒科等7大專科已經先行進駐服務，透過跨業合作與資源串聯，為偏鄉醫療開啟嶄新服務篇章

鹿谷農民診所由醫師曾孝明深耕守護30多年；更名為「竹山秀傳鹿谷院區」後，持續照護偏遠地區鄉親健康，3日舉行揭牌典禮，宣告醫療服務全面升級。

竹山秀傳院長莊碧焜表示，1月全面開啟7大專科進駐、復健治療及傷口照護服務以來，統計已服務超過1000多位民眾，還有超過200人次接受專業的傷口照護與外傷換藥服務。許多鄉親紛紛表示，相較於前往竹山秀傳本院，鹿谷院區讓就醫距離單趟減少13公里、節省超過20分鐘車程，「現在看醫生方便多了！」

鹿谷院區如同醫院急診的延伸，113年5月竹山秀傳便派出專任醫師支援內科與急診，強化第一線救治能量。這20分鐘在面對緊急外傷處理時，能為民眾爭取到最即時的妥善處置，大幅提高醫療的安全性與即時性。

莊碧焜表示，為全面照顧在地需求，鹿谷院區除了一般科，更設立中醫、復健科、胸腔外科、神經內科、神經外科，及週六小兒科門診。特別是週六的小兒專科，在遇到突發狀況時能第一時間尋求專業醫師診斷，不必在車陣中焦急等待。

除設有專業物理治療設備，院區也結合「廣興育樂學堂」失智照護據點，全方位銜接曾孝明守護鄉親30多年的使命，希望專業的醫療團隊與溫暖的服務，鹿谷院區能成為鹿谷鄉親最堅實的健康後盾。