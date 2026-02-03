竹山秀傳鹿谷院區 揭牌

竹山秀傳醫院莊碧焜院長等人參加竹山秀傳鹿谷院區開幕揭牌。（圖：竹秀醫院提供）

原「鹿谷農民診所」在曾孝民醫師深耕守護三十多年後，為因應日益增長的醫療與高齡照護需求，正式由竹山秀傳醫院接手經營，並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」。昨（三）日特別舉行盛大的揭牌典禮，宣告醫療服務全面升級，為鄉親提供更完善、更貼心的在地照護。

承襲鹿谷農民診所長年建立與鄉親的互信基礎，「竹山秀傳醫院鹿谷院區」昨日正式盛大揭牌。自一一五年一月全面開啟七大專科進駐、復健治療及傷口照護服務以來，根據統計數據顯示已服務超過一千多位民眾就近求醫的需求。更有超過二百人次以上接受了專業的傷口照護與外傷換藥服務。許多鄉親對此感觸極深，紛紛表示相較於前往竹山秀傳本院，鹿谷院區讓就醫距離單趟減少了十三公里、節省超過二十分鐘車程，「現在真的很方便！」

竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院莊碧焜院長表示，鹿谷院區如同醫院急診的延伸，回溯至一一三年五月，竹山秀傳便派出專任醫師支援農民診所的內科與急診，強化第一線救治能量。這二十分鐘在面對緊急外傷處理時，就能為民眾爭取到最即時的妥善處置，大幅提高醫療的安全性與即時性。

另外，為全面照顧在地需求，鹿谷院區除了一般科，更設立 中醫、復健科、胸腔外科、神經內科、神經外科，以及週六的小兒科門診。特別是週六的小兒專科，在遇到突發健康狀況時，能第一時間尋求專業小兒科醫師的診斷，不必在車陣中焦急等待。當然，院區除了設有專業物理治療設備，更結合「廣興育樂學堂」失智照護據點，全方位銜接曾孝民醫師守護鄉親三十多年的使命。

揭牌典禮當天，更特別舉辦「健康守護日」活動，現場提供包括:骨質密度檢測、癌症篩檢、成人健檢等多項免費服務，鼓勵鄉親攜帶健保卡踴躍參加。