▲竹山竹秀苑日間照顧中心揭牌啟用，秀傳醫療體系捐百萬挹注南投長照量能。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】由竹山秀傳醫療社團法人前山社會福利慈善事業基金會籌設的「竹山竹秀苑日間照顧中心」，30日於南投縣竹山鎮中和里活動中心二樓正式揭牌啟用。該中心為竹山國中學區內首家日間照顧中心，秀傳醫療體系總裁黃明和並慷慨捐贈新臺幣100萬元充實設備，為在地長照服務注入強心針。

▲竹山竹秀苑日間照顧中心揭牌啟用，秀傳醫療體系捐百萬挹注南投長照量能。

依據最新統計資料顯示，南投縣截至114年底，65歲以上長者已超過10萬人，占全縣人口比例22.66%，高齡化程度居全臺第三。南投縣長許淑華表示，縣府積極推動「一國中學區一日照中心」政策，目前全縣32個國中學區中，已有28個學區完成或規劃設置日照中心，布建率達87.5%。隨著竹山竹秀苑正式加入，全縣日照中心總數提升至34家，將有效舒緩長期照顧服務需求，讓更多長輩能在地安心接受照護。

廣告 廣告

▲竹山竹秀苑日間照顧中心揭牌啟用，秀傳醫療體系捐百萬挹注南投長照量能。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜指出，竹山竹秀苑是前山基金會繼名間竹秀苑後，在竹山地區設立的第二處日間照顧據點，採失能、失智混合型服務模式，可收托30位長輩，服務範圍涵蓋竹山、集集、名間及鹿谷地區。中心延續秀傳醫療體系日照中心「像家一樣」的理念，打造明亮舒適的照護空間，設置木作座椅、躺椅及多元運動設備，除提供生活照護、協助沐浴與備餐外，並結合竹山秀傳醫院專業醫事團隊，提供從健康評估到延緩失能的連續性照護服務。

▲竹山竹秀苑日間照顧中心揭牌啟用，秀傳醫療體系捐百萬挹注南投長照量能。

在課程規劃上，竹山竹秀苑也突破傳統日照框架，透過「共學共創」理念，開放長照場域，促進世代交流。近期辦理的「竹藝混齡共學共創」系列課程，邀請東海大學學生連續四週進駐擔任志工，陪伴長輩進行手作創作，今日並於開幕活動中展示跨世代合作成果，讓長輩在被陪伴、被看見的過程中，重新找回自信與生活動能。

為響應長照在地化與永續發展需求，秀傳醫療體系總裁黃明和也以實際行動支持，捐贈100萬元用於充實日照中心相關設備，期盼竹秀苑未來能結合更多社會資源，擴大服務量能，讓每位長者都能在專業且舒適的環境中安心生活、快樂老化。

開幕典禮當天貴賓雲集，包括南投縣長許淑華、縣議員蔡孟娥、陳玉玲、竹山鎮長陳東睦、多位縣府主管、鎮民代表、里長，以及和興社區、中和社區的長輩們共同出席，見證象徵「破竹啟航」的重要時刻。前山基金會表示，未來竹山竹秀苑不僅將持續精進專業照護服務，更期許成為社區長輩重拾自信、與年輕世代對話的溫暖平台，減輕家庭照顧者負擔，讓長輩在熟悉的故鄉安心安老。