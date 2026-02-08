▲竹山竹藝燈會人潮不斷，公所結合廉政宣導與民同樂。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣竹山鎮年度盛事「2026竹山竹藝燈會」熱鬧登場，展期長達74天，今年以傳統竹編工藝結合馬年生肖主題，打造多座別具特色的主題藝術燈座，展現竹山深厚的竹藝文化底蘊與創意巧思，吸引來自全台各地遊客前來賞燈拍照，為山城小鎮帶來絡繹不絕的觀光人潮。

▲現場精心規劃「廉手對對碰」闖關遊戲、「馬上抽好籤」及有獎徵答等互動活動。

為提升民眾參與便利性與活動資訊透明度，竹山鎮公所同步推動數位服務，透過官方行動應用程式（APP）整合燈會相關資訊，將各燈區作品介紹、活動時程、集點兌換方式等內容完整建置於平台中，讓民眾一機在手即可掌握展區動線與參與方式。公所表示，透過數位轉型不僅有效減少紙本宣傳成本，也讓活動資訊更新更即時，提升整體服務效率與賞燈體驗。

▲竹山鎮公所政風室也把握燈會人潮聚集的契機，於7日晚間在菸葉館燈區設置廉政宣導攤位。

竹山鎮公所政風室也把握燈會人潮聚集的契機，於本月7日晚間在菸葉館燈區設置廉政宣導攤位，結合社會參與推動廉能教育。現場精心規劃「廉手對對碰」闖關遊戲、「馬上抽好籤」及有獎徵答等互動活動，將廉政反貪、消費者保護與反詐騙觀念融入輕鬆有趣的體驗中，吸引不少親子與遊客駐足參與，在歡樂氣氛中認識自身權益與清廉理念。

▲吸引不少親子與遊客駐足參與，在歡樂氣氛中認識自身權益與清廉理念。

竹山鎮長陳東睦也親自到場參與宣導活動，與民眾一同體驗闖關遊戲、互動交流。他表示，燈會不只是觀光活動，更是與民眾溝通的重要平台，希望藉由熱絡的人潮與輕鬆的氛圍，將守法、清廉與反詐騙等觀念自然融入生活，讓公部門服務更加透明便民，也更值得鄉親信賴。