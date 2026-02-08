竹山竹藝燈會人潮不斷 公所結合廉政宣導與民同樂

竹藝燈會結合廉政宣導，鎮長陳東睦到場與民同樂。(竹山鎮公所提供)

南投縣竹山鎮「二0二六竹山竹藝燈會」展期長達七十四天，以傳統竹編工藝結合馬年生肖主題，打造一系列主題藝術燈座，展現地方文化特色。吸引全台遊客前來賞燈，帶動山城小鎮觀光人潮。

為提升民眾參與便利性與活動資訊透明度，竹山鎮公所同步透過官方行動應用程式（APP）整合燈會相關資訊，將各燈區展品介紹、活動時程與集點兌換方式完整建置於平台中，讓民眾一機在手即可掌握展區動線與參與方式。透過數位轉型，不僅減少紙本宣傳成本，也有效提升活動服務效率與民眾參與體驗。

竹山鎮公所政風室也把握燈會人潮，本月7日晚間於菸葉館燈區設置廉政宣導攤位，結合社會參與推動廉能教育。現場規劃「廉手對對碰」闖關遊戲、「馬上抽好籤」及有獎徵答活動，將廉政反貪、消費者保護與反詐騙等議題融入互動體驗，讓民眾在輕鬆氣氛中認識自身權益與清廉理念。

竹山鎮長陳東睦也親自到場參與宣導活動，與民眾一同體驗闖關遊戲互動交流，並表示希望藉由燈會熱絡氣氛，將守法與清廉觀念自然融入生活，讓公部門服務更加透明便民，也更值得鄉親信賴。公所未來將持續推動數位轉型，即時提供活動與行政資訊，提升行政透明度與服務效率。