竹山竹藝燈會「馬躍蝶舞」試點燈 迎來溫馨浪漫平安夜

〔記者張協昇／南投報導〕2026南投竹山竹藝燈會將於31日登場，竹山鎮公所昨(24日)晚舉辦試點燈暨歡慶耶誕節踩街活動，踩街隊伍行經燈區街道報佳音，耶誕老人沿途發放糖果，現場湧入許多民眾熱情參與，共度溫馨浪漫的平安夜。

竹山鎮公所指出，今年竹藝燈會以代表竹山的「竹」與2026生肖「馬」為主軸，打造多組以竹構為基底、融合現代設計語彙的特色燈座。作品運用不同媒材與編織技法，呈現傳統與當代的交錯，彷彿一場在竹林間展開的靜謐藝術展演，燈會將於31日在菸葉館開幕，並舉辦跨年晚會，由中信兄弟啦啦隊、樂天女孩、慕獅女孩、統一獅啦啦隊及青春男團Saturnday接力演出，陪伴民眾迎接嶄新的2026年。

公所昨晚試點燈，並舉辦平安夜踩街活動，隊伍從玫瑰天主堂出發，行經燈會燈區街道報佳音，各色繽紛的燈會裝飾增添節慶氛圍，吸引路過民眾參與，沿途充滿歡笑聲。晚間7時試點燈，現場以雪花機營造如冬雪輕落般的浪漫氛圍，搭配樂團演奏與教會團隊的福音節目展演，讓竹山的平安夜充滿溫馨祝福與感動。重頭戲「馬躍蝶舞」主燈試點燈儀式，則呈現主燈秀的光影律動，民眾紛紛拿起手機錄下精彩時刻，迎來活動最高潮。

鎮長陳東睦說，今年竹藝燈會自31日起展出至明年3月7日，燈區設置於菸葉館、連興宮、母愛公園等地，燈會期間每週五、六、日及春節期間(初一至初六)晚間7時至9時，主燈區皆安排主燈秀及精彩表演，邀請全國民眾前來竹山同感受竹藝燈會的魅力。

