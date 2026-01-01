竹山紫南宮 逾10萬人搶拿錢母

南投縣竹山紫南宮元旦發放馬年錢母，逾十萬人排隊，來自彰化秀水的張先生拔得頭籌，第二位也是來自彰化北斗的張先生；另來自台中的「強運姐」，戴著龍年獲得土地公加持金戒，幸運抽中現金六千元。

竹山紫南宮每年元旦都會發放新年錢母。紫南宮主委莊秋安表示，此次錢母配合馬年以「駿馬奔騰」為主題，馬匹背上還有聚寶盆，象徵「馬上有錢、馬到成功」吉祥寓意。

元旦發放馬年招財錢母，排隊都能拿到銀色錢母紀念幣，另外，排隊前五千名還可獲金蛋，今年獎品包括金戒指十五個、六千元現金二十包、典藏套幣一千二百份、福氣項鍊三百條、金銀錢母一千組，以及馬年金色錢母二四六五個，總計獎品五千份。