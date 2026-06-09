竹山警分局旁傳巨響 毒駕男自投羅網

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毒駕自撞電線桿畫面。(圖：竹山警分局提供)

▲毒駕自撞電線桿畫面。(圖：竹山警分局提供)

日前深夜凌晨一時許，竹山警分局旁突然傳出巨大撞擊聲響，值勤員警立即趕赴現場查看，發現一輛自小客車車頭嚴重毀損，停放於道路中央。未料員警甫抵達現場，該車竟突然再次向前行駛，隨即衝撞路旁電線桿後停下。

後續調閱路口監視器畫面發現，該車於員警到場前，行經筆直路段時即無故偏離車道，先撞擊停放於路旁之自小客車車尾，碰撞後滑行至道路中央停放，直至員警到場處理時，又再次向前衝撞電線桿。

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盤查過程中，發現林姓駕駛神情恍惚、反應異常，疑有施用毒品情形。員警目視車內放有數個分裝罐及煙彈頭等疑似毒品施用器具，經初步篩檢均呈依託咪酯陽性反應，隨即將林姓駕駛依現行犯逮捕。於搜身時，在其褲袋內又起獲1顆已使用過之依託咪酯煙彈，另對林姓駕駛實施唾液初篩檢驗，呈甲基安非他命陽性反應。

全案依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪（毒駕）移送臺灣南投地方檢察署偵辦；另行政罰部分，依道路交通管理處罰條例第35條規定舉發，處以罰鍰、吊扣駕駛執照及牌照，並將車輛移置保管。

竹山警察分局呼籲，施用毒品嚴重影響駕駛人的判斷與反應能力，極易釀成交通事故，將持續強化查緝毒品及取締毒駕工作，以維護交通安全及社會治安。