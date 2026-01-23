竹山警友辦事處年末尾牙溫馨 警民攜手共築治安後盾

南投縣警察之友會總幹事魏瑞賢頒發聘書予劉錦雯主任。（圖：竹山警察分局提供）

▲南投縣警察之友會總幹事魏瑞賢頒發聘書予劉錦雯主任。（圖：竹山警察分局提供）

竹山警友辦事處日昨舉辦「成立大會暨年末尾牙餐敘」，場面隆重溫馨，警友與警察同仁齊聚一堂，展現警民合作、共維治安的堅實情誼。

活動首先由南投縣警察之友會總幹事魏瑞賢頒發聘書予劉錦雯主任，正式續聘其為竹山警友辦事處主任；隨後，劉錦雯主任再頒發聘書予竹山警友顧問團團長黃崇敬及各幹部，象徵警友組織運作正式邁入新里程，並感謝警友夥伴長期以來共同對警政工作的支持與付出。南投縣警局長謝宗宏也特別蒞臨會場，對劉錦雯主任及其團隊一年來全力支持竹山警察分局，表達高度肯定與誠摯感謝。

廣告 廣告

此外，為感謝竹山及鹿谷地區全體警察同仁在治安維護與交通疏導上的辛勞付出，竹山警友辦事處特別頒發破案獎金，並邀集縣長、議長、歷任竹山警分局長等各級長官及民意代表共同籌措獎品，舉辦摸彩活動，現場氣氛熱絡，充分展現警友對警察同仁的支持與鼓勵。

竹山警察分局表示，感謝警友辦事處劉錦雯主任所率領的團隊，一年來不遺餘力支持警政工作，成為分局最堅實的後盾。新的一年，竹山警察分局將持續在警友力量的支持下，無後顧之憂投入治安與交通工作，守護地方民眾生命與財產安全。