▲竹山警友辦事處成立大會暨尾牙餐敘，警民攜手共築治安防線。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣竹山警友辦事處於20日舉辦「成立大會暨年末尾牙餐敘」，現場氣氛隆重而溫馨，警友夥伴與警察同仁齊聚一堂，充分展現警民攜手合作、共同維護地方治安的深厚情誼。

活動中，由南投縣警察之友會總幹事魏瑞賢頒發聘書，正式續聘劉錦雯擔任竹山警友辦事處主任；隨後，劉錦雯主任再為警友顧問團團長黃崇敬及各幹部頒發聘書，象徵竹山警友辦事處組織運作正式邁入新階段，同時感謝警友夥伴長期以來對警政工作的支持與付出。南投縣政府警察局局長謝宗宏亦親臨會場，肯定劉錦雯主任及其團隊一年來全力支持竹山警察分局，並表達誠摯感謝。

為感謝竹山及鹿谷地區全體警察同仁在治安維護與交通疏導上的辛勞，竹山警友辦事處特別頒發破案獎金，並邀集縣長、議長、歷任竹山警察分局長及各級長官、民意代表共同籌措獎品，舉辦摸彩活動，現場氣氛熱絡，充分展現警友對警察同仁的支持與鼓勵。

竹山警察分局表示，感謝警友辦事處劉錦雯主任率領的團隊一年來不遺餘力支持警政工作，成為分局最堅實的後盾。未來，分局將持續在警友力量的支持下，全力投入治安維護與交通安全工作，守護地方民眾的生命與財產安全，共同打造安心宜居的生活環境。