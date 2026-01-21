竹山鎮公所辦理廉政課程 強化公務員法治觀念與自我保護意識

▲竹山鎮長陳東睦表示，公務員在恪盡職守之餘，仍可能因業務牽連而面臨司法調查，透過實務導向的廉政宣導課程，有助於同仁正確認識法律責任與保障機制。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為提升公務員法治素養與自我保護能力，營造勇於任事、依法行政的公務環境，南投縣竹山鎮公所於今（21）日在公所大禮堂舉辦「公務員面對司法調查與阻卻違法」廉政課程，邀請臺灣南投地方法院李松諺法官擔任講座，內容兼具理論與實務，獲得與會同仁熱烈回響。

▲南投縣竹山鎮公所於今（21）日在公所大禮堂舉辦「公務員面對司法調查與阻卻違法」廉政課程，邀請臺灣南投地方法院李松諺法官擔任講座。

廣告 廣告

李松諺法官於課程中指出，公務員面對司法調查時，應秉持「平常心、據實陳述、充分配合」的原則，並詳盡說明公務員可依法主張的重要權利，包括律師陪同、不違反意願陳述、行使緘默權及因公涉訟輔助等保障，協助同仁正確認識自身權益。在「阻卻違法之適用」議題上，李法官透過實務案例解析阻卻違法的法律概念與適用界線，協助公務員判斷行政行為的合法性，降低誤觸法令的風險。

▲李松諺法官於課程中指出，公務員面對司法調查時，應秉持「平常心、據實陳述、充分配合」的原則，並詳盡說明公務員可依法主張的重要權利。

此外，活動亦邀請臺灣南投地方法院政風室主任黃偉業，介紹「國民法官法制度」，說明其立法精神、適用案件類型、人民參與審判的運作方式，以及國民法官與職業法官的角色分工，讓公所同仁對司法制度的最新發展有更全面的認識。

▲竹山鎮公所政風室表示，未來將持續規劃相關廉政與法治教育課程，強化同仁專業知能與民主法治觀念，讓公務員即使面對司法調查，仍能安心、勇於任事，確保行政效能與清廉形象。

竹山鎮長陳東睦表示，公務員在恪盡職守之餘，仍可能因業務牽連而面臨司法調查，透過實務導向的廉政宣導課程，有助於同仁正確認識法律責任與保障機制，不僅是保護公務員本身，更能打造廉潔、效率與負責的公務環境，提升民眾對公所施政的信賴。他也指出，國民法官制度象徵司法更貼近人民、更加公開透明，期盼同仁能將課程所學內化為依法行政、尊重程序的工作態度。

竹山鎮公所政風室表示，未來將持續規劃相關廉政與法治教育課程，強化同仁專業知能與民主法治觀念，讓公務員即使面對司法調查，仍能安心、勇於任事，確保行政效能與清廉形象。