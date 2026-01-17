竹山鎮公所辦理親子拔蘿蔔體驗 落實食農教育從生活扎根

▲南投縣竹山鎮公所於柯子坑社區活動中心辦理「親子拔蘿蔔體驗活動」，竹山鎮長陳東睦表示，透過親子共同參與農事體驗，除能增進親子情感，也能讓孩子深刻體會食物得來不易。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為推廣在地農特產品並深化食農教育理念，南投縣竹山鎮公所於柯子坑社區活動中心辦理「親子拔蘿蔔體驗活動」，活動分別於1月17日及2月7日舉行，共規劃兩梯次，每梯次約200人參與，吸引來自全國各地家庭踴躍報名參加，透過實地體驗方式，將食農教育精神落實於日常生活之中。

▲本次活動整合在地社區與農業資源，安排參與民眾實際走入蘿蔔田。

本次活動整合在地社區與農業資源，安排參與民眾實際走入蘿蔔田，由在地農友親自解說蘿蔔的栽種方式、生長歷程與適合的採收時機，讓大小朋友從土地出發，認識農作物的來源與農民辛勤的勞動付出，進一步提升對農業發展及環境永續的理解與重視。

▲活動中透過親子攜手下田拔蘿蔔，不僅增進家庭成員間的互動與情感，也讓孩子在勞動過程中學習珍惜食物、尊重自然。

活動中透過親子攜手下田拔蘿蔔，不僅增進家庭成員間的互動與情感，也讓孩子在勞動過程中學習珍惜食物、尊重自然。採收體驗後，現場並安排「白玉手作」DIY課程，運用當季盛產的蘿蔔製作簡易料理並即時品嘗，讓食農教育不只停留在體驗層面，更延伸至實際飲食行動。

▲採收體驗後，現場並安排「白玉手作」DIY課程，運用當季盛產的蘿蔔製作簡易料理並即時品嘗，讓食農教育不只停留在體驗層面，更延伸至實際飲食行動。

竹山鎮長陳東睦表示，推動食農教育的核心在於「做中學、學中做」，透過親子共同參與農事體驗，除能增進親子情感，也能讓孩子深刻體會食物得來不易。竹山鎮擁有豐富多元的農業資源，未來將持續結合在地農特產品，規劃更多元、有教育意義的體驗活動，打造兼具學習與推廣價值的農業教育模式。

▲竹山鎮長陳東睦表示，竹山鎮擁有豐富多元的農業資源，未來將持續結合在地農特產品，規劃更多元、有教育意義的體驗活動，打造兼具學習與推廣價值的農業教育模式。